▲斯理亞（如圖）在小紅書上直指蔡依林演唱會是邪教儀式，如今影片已下架。（圖／翻攝自Threads）

天后蔡依林日前剛結束在大巨蛋的演唱會，不過巡演官方微博7日發出嚴正聲明，指近日有部分網路用戶針對演唱會內容「惡意揣測、斷章取義、不實解讀，團隊決定啟動法律程序」。其中，被告人「斯理亞」被起底是曾登上《超級星光大道》的梁曉珺。梁曉珺並非首次登上媒體版面，過去她曾控訴《中國好聲音》黑箱，在海選過程中，所有海外選手都未獲導師轉身，還爆料導師張惠妹曾私下向她道歉：「不是妳唱得不好，是我們不能轉妳。」李玟生前控訴《中國好聲音》賽制不公，當時梁曉珺也跳出來爆料，當年《好聲音》節目組邀請約 40 至 50 名海外選手回國參賽，這些選手許多都是辭掉工作、休學甚至花費高昂旅費回到上海。沒想到，抵達後卻被突然告知「名額滿了」並取消錄製。在眾多選手強烈抗議下，節目組才勉強讓他們上台，但最終沒有任何一名海外選手獲得導師「轉身」（選擇）。最令人震驚的是，梁曉珺透露當時的導師張惠妹曾私下向她道歉，直言：「不是妳唱得不好，是我們不能轉妳。」這番話揭開了節目組疑似操控導師選擇的內幕，讓梁曉珺感嘆，在這種體制下，選手的實力往往不是晉級的首要條件。梁曉珺近年轉戰自媒體，化名「斯理亞」在小紅書等平台活動，日前她因發布影片，惡意揣測蔡依林巡演的舞台視覺符號與「邪教」、「光明會」有關，並進行斷章取義的不實解讀，引發強烈爭議，蔡依林團隊隨即發出嚴正聲明，強調已啟動法律程序，捍衛藝人聲譽。