▲蔡依林出道26年來首位提告對象身分曝光，是曾經的《超級星光大道》季軍梁曉珺。（圖／翻攝自梁曉珺IG@celialiang）

提告對象曝光 竟是曾出道的女歌手

▲斯理亞（如圖）在小紅書上直指蔡依林演唱會是邪教儀式，如今影片已下架。（圖／翻攝自Threads）

從評論到造謠 內容引發法律紅線

▲梁曉珺（左）曾經在2009年參加《超級星光大道5》， 最終獲得季軍成績。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡依林演唱會遭抹黑像邪教 官方不忍了終於提告。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

天后蔡依林縱橫華語樂壇超過26年，面對過無數輿論與網路批評，過往多選擇以作品與時間回應，然而這一次她罕見選擇動用法律手段，正式提告造謠者，也成為她出道以來首度對外公開追究特定對象責任，此舉一出，立刻引發外界高度關注，而被告人「斯理亞」的真實身分也曝光，對方不僅同樣是歌手，更是曾經在2009年登上《超級星光大道》的梁曉珺。根據《Pleasure》世界巡迴演唱會官方微博發布的律師聲明，蔡依林團隊已鎖定多名散布不實內容的帳號，其中最受矚目就是「斯理亞」，經查證該帳號背後的實名為梁曉珺（Celia Liang），並非一般網路酸民，而是曾以歌手身分活躍於華語圈的台灣歌手。梁曉珺是澳籍華僑，早年曾赴台發展，於2009年參加第五屆《超級星光大道》，並在競爭激烈的總決賽中拿下季軍，當年被視為備受期待的新聲之一，她同時擁有海外成長背景與流利外語能力，後續也曾在媒體與演藝相關領域工作，如今卻因一支解析影片，再度被拉回大眾視線，卻是以「被蔡依林提告者」的身分出現，形成極具反差的局面。事件導火線，源自梁曉珺發布的影片內容，將蔡依林《Pleasure》演唱會的舞台視覺符號，解讀為邪教、光明會等陰謀論象徵，該類說法迅速在社群平台擴散，逐漸偏離藝術評論範疇，被團隊認定涉及惡意揣測、斷章取義與不實指控。律師聲明中也強調，相關內容已對藝人名譽與權益造成實質傷害，因此決定依法追究，並要求平台全面下架侵權資訊，如今梁曉珺的小紅書上已經看不到她之前的抹黑影片，不過已經有不少網友將她的影片上傳至其他影音平台，並且引發熱烈討論，而她也成為蔡依林出道26年來，首度提告的對象。