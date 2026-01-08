我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綽號斯理亞的梁曉珺（如圖）在小紅書上直指蔡依林演唱會是邪教儀式，成為天后出道26年來首位被提告對象。（圖／翻攝自Threads）

澳籍華僑出身 高學歷、語言能力成特色

▲梁曉珺過去參加許多選秀節目，歌唱實力十分強悍。（圖／翻攝自梁曉珺IG@celialiang）

星光五班季軍 選秀舞台的熟面孔

《中國好聲音》爆料再度翻紅 張惠妹也衰被捲

點評蔡依林演唱會 踩到法律紅線

從選秀歌手到被告 身分的巨大反差

天后蔡依林縱橫華語樂壇26年，面對輿論攻擊多半選擇以作品回應，然而近日卻罕見動用法律手段，正式提告造謠者，也創下她出道以來首度對特定對象提告的紀錄，隨著律師聲明曝光，被告身分也隨之揭曉。帳號名為「斯理亞」的發文者，真實身分正是曾經出道、也多次參與大型選秀節目的女歌手梁曉珺，這起事件不僅讓外界譁然，也讓這位淡出主流視線多年的選秀歌手，再度站上輿論焦點。梁曉珺（Celia Liang）1986年1月10日出生於上海，10歲隨家人移民澳洲雪梨，具備澳洲國籍，能流利使用國語、英語、粵語與上海話，她畢業於新南威爾斯大學（UNSW），主修軟體工程與電影文學雙學位，學經歷條件在選秀歌手中相對少見，早年她以海外背景與外語能力作為個人特色，曾被視為「國際型選手」，也為她後續跨足主持與媒體工作鋪路。梁曉珺在正式踏入台灣演藝圈前，曾於2008年參加TVB8《全球華人新秀歌唱大賽》，拿下雪梨賽區冠軍，並在香港總決賽奪得全球亞軍，2009年她隻身來台參加第5屆《超級星光大道》，一路闖進總決賽最終奪下季軍，成為「星光五班」中備受矚目的成員之一，當年她以穩定唱功與海外歷練受到肯定，也被視為具有長線發展潛力的新聲。星光大道後，梁曉珺並未在台灣歌壇持續推出大量音樂作品，而是逐步將重心轉往主持與媒體領域，2014年起她進入上海外語頻道擔任雙語主持人，主持過《City Beat》、《音樂大牌檔》與文化交流節目《動感都市繪》等，定位更偏向「具娛樂背景的雙語主持人」，這段期間她雖偶有音樂與節目曝光，但在台灣主流娛樂圈的能見度已明顯下降。梁曉珺近年再次被大量討論，源於她針對中國歌唱節目《中國好聲音》的爆料。她自述曾以海外選手身分參與節目第二季，卻遭遇臨時被告知「不用錄影」、名額內定等黑箱操作，並指控節目存在「付費名額」問題。相關說法也將導師張惠妹捲入討論，梁曉珺更聲稱對方曾私下向她道歉，直言「不是妳唱得不好，是我們不能轉妳」。該段爆料在李玟事件後再度被翻出，引發兩岸網友激烈討論。真正讓梁曉珺成為焦點的，是她以「斯理亞」名義，在小紅書等平台發布影片，將蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會的舞台視覺，解讀為邪教、光明會等陰謀論象徵。相關內容迅速擴散，被認定已超出藝術評論範疇，涉及惡意揣測與不實指控。根據《Pleasure》巡演官方微博發布的律師聲明，蔡依林團隊已蒐證並正式提告，並要求平台全面下架侵權內容；目前梁曉珺原始影片已在小紅書消失，但備份內容仍在其他平台流傳。事件曝光後，外界最震撼之處，在於梁曉珺並非匿名網路酸民，而是曾經站上大型選秀舞台、擁有正式演藝履歷的公眾人物，從星光大道季軍、海外主持人，到如今以「被蔡依林提告者」身分再度回到鎂光燈下，形成極為強烈的反差。這起案件不僅成為蔡依林出道以來首度提告的指標性事件，也再次引發社會對「言論自由與造謠界線」、「評論與抹黑的分野」的討論。梁曉珺的演藝軌跡，長期與選秀節目、爆料話題與爭議並行，她並未完全淡出娛樂相關領域，卻也始終未能回到歌手主流位置；如今再度受到高度關注，卻是因為法律風波。從舞台競賽到社群評論，從歌唱實力到陰謀論爭議，她的人生第2次「爆紅」，已不再來自歌聲，而是輿論與法律交會的臨界點。