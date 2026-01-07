天后蔡依林去年底到今年元旦一連在台北大巨蛋開唱3天，為Pleasure世界巡迴演唱會揭開序幕，舞台總成本花了新台幣9億元；現場出現巨蟒、金豬、天馬等巨型道具，讓粉絲嘆為觀止，想不到卻有人惡意造謠演唱會有邪教氛圍，像是光明會的獻祭儀式。對此，一向好脾氣的蔡依林不忍了，官方微博今（7）日發出律師聲明，公開造謠者帳號，宣布提告。
蔡依林演唱會遭抹黑像邪教 官方不忍了終於提告
中國一名帳號為「斯理亞」的影片創作者日前拍片解析蔡依林的Pleasure演唱會，質疑現場有撒旦符號，氣氛宛如邪教，更猜測蔡依林可能跟光明會有掛鉤，一系列造謠言論引起蔡依林團隊的關注。
蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博今日正式發出聲明，喊話要提告斯理亞以及其他相關散布不實謠言的帳號。聲明指出，這些惡意揣測、斷章取義及不實解讀的內容，存在大量虛假資訊及侮辱性言論，嚴重損害了蔡依林的聲譽及合法權益，因此他們已進行蒐證，並通知社群平台刪除全部侵權內容，「我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息」。
出道26年首次！蔡依林團隊告黑粉歌迷讚爆
目前查看斯理亞的小紅書，已看不到與Pleasure巡演相關的影片，粉絲看到蔡依林團隊硬起來提告也覺得相當解氣，紛紛留言，「太感人了，出道這麼多年第一次告黑」、「告給老子告到底！一個別想跑」、「很好，終於有行動了，保護好蔡依林，不要讓別人一直造謠她！有的時候容忍了，他們只會變本加厲」。
事實上，發布這則律師聲明的單位是永稻星（北京）文化娛樂公司，是蔡依林演唱會的中國主辦方，雖然也屬於蔡依林團隊的一員，但並非蔡依林自己開的公司凌時差音樂；不過他們站出來維護蔡依林的舉動，還是讓粉絲相當讚賞。Pleasure巡演目前也公布了中國14個大城市的場次，包含西安、重慶、廈門等地，下一場將於3月7、8日在中國深圳舉行。
來源：微博@蔡依林Pleasure巡迴演唱會
