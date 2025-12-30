我是廣告 請繼續往下閱讀

亮點1：製作成本破9億！刷新大巨蛋硬體天花板

▲蔡依林（中）今晚在台北小巨蛋開唱，她化身成神祕女祭司，造型超用心。（圖／凌時差音樂提供）

亮點2：寓言式敘事！帶領歌迷走入「愉悅宇宙」

亮點3：震撼巨型沉浸舞台！公牛、巨蟒萬獸齊聚

▲蔡依林搭乘約30公尺長的巨蟒繞行全場，還一邊唱跳。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林演唱會現場還有3層樓高的公牛神獸開路。（圖／讀者提供）

亮點4：前衛戰袍敘事！每一套造型都是故事延伸

蔡依林演唱會完整度拉滿！寫下大巨蛋高標

▲蔡依林演唱會更結合小說情節的敘事方式，引領大家走入「愉悅宇宙」。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）今（30）日大巨蛋舉行《PLEASURE》世界巡迴演唱會！為了給粉絲極致視覺饗宴，這次製作規模挑戰極限，總成本直逼新台幣9億元，堪稱大巨蛋迄今最燒錢、規格最高的演出。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理出本次演唱會的「4大必看亮點」，帶您直擊這場史詩級的感官盛宴。首先，蔡依林這場演唱會最令人咋舌的莫過於史詩級的製作投入。本次演出總成本直逼9億元，光是舞台硬體費用就逼近3億元，加上近30件大型舞台裝置、1.7億元的運輸成本，以及超過5000萬元的華麗造型費用，每一項數據都刷新了大巨蛋演唱會的製作紀錄。Jolin更動員36位頂尖舞者與12位樂手，將細節標準拉到最高，展現天后對於舞台品質的極致追求。不同於傳統歌單排列，蔡依林本次演唱會具備完整的敘事體系，是第2大看點。Jolin親自參與創意統籌，靈感取材自名畫《人間樂園》，將全場劃分為5大故事章節與6大世界觀場景。演唱會緊扣「探索人性慾望與自我覺醒」的主軸，透過影像與音樂的結合，讓歌迷不只是聽歌，更像是集體走入一場奇幻的寓言旅程，感受深層的情緒共鳴。這場演唱會的視覺呈現更是第3大必看重點，舞台硬體全面進化，讓大巨蛋化身沉浸式樂園。Jolin先是搬出3層樓高的「巨型公牛」繞場，現場還有20隻奇幻混種動物組成的萬獸派對，場面極度壯觀。隨後蔡依林更化身「馴獸女王」站上巨蟒頭頂升空、繞行全場，結合驚人的唱跳實力，成功解鎖大巨蛋舞台的可能性，讓現場粉絲尖叫連連，直呼「太狂了」。最後，服裝造型也是這場演唱會不可忽視的亮點。Jolin此次換上7套前衛戰袍，全場服裝含舞群高達180套，由多組頂尖設計團隊聯手打造。這些造型不僅僅看起來華麗，更與演唱會的5大章節緊密扣合，從神祕、魅惑到最終的自我覺醒，每一套服裝都象徵著角色心境的轉變，讓整體視覺層次更加完整且富有深度。總結這場斥資9億元打造的「愉悅宇宙」，蔡依林再次證明自己不僅是在辦演唱會，更是創造了一個讓人走進去便難以抽離的藝術世界。她將故事、音樂與視覺完美整合，為台灣的大巨蛋演出立下了難以超越的新標竿。