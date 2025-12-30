我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（30）日在大巨蛋場外，有三位粉絲打扮精緻，編上辮子向蔡依林致敬。（圖／記者朱永強攝影）

▲蔡依林粉絲特別以玩美精神盛裝打扮，向蔡依林致敬。（圖／記者朱永強攝影）

▲蔡依林出道25年，她的言語和創作，都影響著粉絲。（圖／記者朱永強攝影）

天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會今（30）晚在台北大巨蛋揭開序幕，場外從下午就聚集精心打扮的粉絲。Jolin出道25年，粉絲群橫跨不同世代，從第一張專輯1999年的《1019》追的「骨灰級」鐵粉，到2025年最新專輯《Pleasure》的鐵粉都有。《NOWNEWS今日新聞》直擊現場，多位Jolin粉絲盛裝打扮，不管是綁上辮子、精緻眼妝和美甲，或是皮衣搭配周邊絲巾、簍空銀色服飾，都是鐵粉對Jolin滿滿的愛，因為她對歌迷而言不只是偶像，還是職場低潮時的燈塔，以及生活中的精神支柱。為了迎接蔡依林首登大巨蛋的第一夜，許多粉絲在造型上下足功夫。盧小姐頂著精心編織的辮子頭現身，她表示這是為了致敬這次演唱會宣傳照的酷帥風格，特別在眼妝與髮型上做搭配。盧先生則穿著反光質感的皮衣，腰間搭上蔡依林周邊絲巾，呼應Jolin的百變形象。盧小姐表示，蔡依林不只是唱跳歌手，還有很多抒情與不同舞風，「大家都說她很努力，但我覺得她不只有努力，還有『很做自己』的勇氣。」現場還有三位粉絲，王小姐、張小姐和鍾小姐，她們一起編了辮子、畫上精緻眼妝，向蔡依林致敬。她們在相識之後，發現彼此都喜歡蔡依林，去KTV都會點她的歌，過去Jolin一句「我不是天才，是地才」裡的「地才」精神，深深地吸引她們。Jolin著名的地才精神，也成為粉絲在職場打拚的動力。喜歡她10多年的盧先生表示，以前喜歡〈說愛你〉，現在則欣賞她在台上的精神，「想到她是這樣努力過來的，讓我們在生活或工作遇到低潮時，會覺得比較有力量。」另一位資深粉艾先生，從第一張專輯就開始追，他特別盛裝穿了「玩美」造型，致敬蔡依林，他表示：「蔡依林一開始不被看好，但堅持做自己喜歡的音樂，現在所有努力都被看到了。」他更許願：「希望等下坐在107區可以被她看到，因為我這身真的很漂亮！她的堅持感染了很多年輕人。」也有粉絲提到Jolin當年在《地才》演唱會中表演的芭蕾鞭轉，「連專業舞者都覺得很難，但她證明了只要肯下功夫就可以做到。」該名粉絲引用Jolin曾說過的話：「我相信努力一定會成功」，感嘆這是現代人最缺少的勇氣，「現代人很容易覺得努力會付諸流水，但她教會我們不要放棄。」除了努力，Jolin近年來對社會議題的關注，也深深打動歌迷的心。有粉絲特別提到〈玫瑰少年〉、〈第二性〉與〈不一樣又怎樣〉歌曲，認為這些創作具有社會關懷，也促成很多人的人生觀改變。「對於一些長輩在比較封閉的年代，沒辦法做自己，但蔡依林幫我們發聲了。」粉絲激動表示，Jolin讓他們可以勇敢地選擇做自己，尤其她在金曲獎上那句「不要忘記勇敢地選擇自己」，至今仍是許多人心中的金句，給了無數人勇氣去面對真實的自我。