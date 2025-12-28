天后蔡依林8年前在華碩集團尾牙晚會壓軸演出，當時一名喝醉酒的女員工衝上台想同樂，蔡依林沒有趕走對方，反倒幽默與她合唱，親民反應被讚翻。近日這段畫面再度被粉絲挖出，拿來對比在校園演唱會上，因為女學生衝上台跳舞就選擇不表演、蹲在地上生悶氣的男歌手王ADEN，讓網友一看直呼：「高下立判」、「這就是格局的差異」。
酒醉員工衝上台 蔡依林沒推開還遞麥克風
蔡依林2017年受邀登上華碩集團尾牙表演，在現場帶來40分鐘的勁歌熱舞，嗨爆全場。不過當晚還發生一起小插曲，蔡依林在唱慢歌〈倒帶〉時，一名華碩女員工突然衝上台，站在蔡依林身邊搖擺。
只見蔡依林當時表情略顯錯愕，看向旁邊的工作人員一眼，意識到應該沒有危險後，蔡依林立刻恢復淡定表情，繼續把歌唱下去，甚至還不時把麥克風遞給女員工，讓她也可以一起唱。結果女員工根本記不清歌詞，亂唱一通，逗得蔡依林也不小心笑出來，直呼：「她喝醉了」。
蔡依林幽默化解危機 粉絲讚翻：這才是天后格局
直到最後表演結束，蔡依林才跟著保全一起把女員工扶到旁邊休息，自己再回到舞台中央繼續演出。蔡依林還在台上開玩笑說：「如果你衝上台，記得要會唱我的歌齁，不然…不然就會有點尷尬」，幽默化解突發狀況，讓台下粉絲也笑翻，現場尖叫聲不斷。
這段往事近日隨著王ADEN校唱翻車事件再度被粉絲挖出討論，大讚蔡依林不愧是天后，格局果然不一樣，「Jolin很厲害的控場、帶唱、最後帶著女生下台，沒有難堪和混亂，也讓工作人員從不好處理到順利化解，最後她還幽默打圓場，真的經典」、「謝謝某位讓我們看到天后的氣度與高度」、「這就是格局的差異」。
蔡依林大巨蛋演唱會即將開跑！不倒數跨年原因曝光
而蔡依林本月30日開始，將一連在台北大巨蛋帶來3天演出，一路唱到明年元旦。不過蔡依林每場表演都是3小時結束，沒有打算跟粉絲一起倒數跨年；她笑說自己想好好回家休息，也考慮到歌迷可能想參加其他跨年活動，所以31日當晚的表演會在10點半左右結束。
畫面來源：Smile XD YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡依林2017年受邀登上華碩集團尾牙表演，在現場帶來40分鐘的勁歌熱舞，嗨爆全場。不過當晚還發生一起小插曲，蔡依林在唱慢歌〈倒帶〉時，一名華碩女員工突然衝上台，站在蔡依林身邊搖擺。
只見蔡依林當時表情略顯錯愕，看向旁邊的工作人員一眼，意識到應該沒有危險後，蔡依林立刻恢復淡定表情，繼續把歌唱下去，甚至還不時把麥克風遞給女員工，讓她也可以一起唱。結果女員工根本記不清歌詞，亂唱一通，逗得蔡依林也不小心笑出來，直呼：「她喝醉了」。
直到最後表演結束，蔡依林才跟著保全一起把女員工扶到旁邊休息，自己再回到舞台中央繼續演出。蔡依林還在台上開玩笑說：「如果你衝上台，記得要會唱我的歌齁，不然…不然就會有點尷尬」，幽默化解突發狀況，讓台下粉絲也笑翻，現場尖叫聲不斷。
這段往事近日隨著王ADEN校唱翻車事件再度被粉絲挖出討論，大讚蔡依林不愧是天后，格局果然不一樣，「Jolin很厲害的控場、帶唱、最後帶著女生下台，沒有難堪和混亂，也讓工作人員從不好處理到順利化解，最後她還幽默打圓場，真的經典」、「謝謝某位讓我們看到天后的氣度與高度」、「這就是格局的差異」。
而蔡依林本月30日開始，將一連在台北大巨蛋帶來3天演出，一路唱到明年元旦。不過蔡依林每場表演都是3小時結束，沒有打算跟粉絲一起倒數跨年；她笑說自己想好好回家休息，也考慮到歌迷可能想參加其他跨年活動，所以31日當晚的表演會在10點半左右結束。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！