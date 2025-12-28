天后蔡依林8年前在華碩集團尾牙晚會壓軸演出，當時一名喝醉酒的女員工衝上台想同樂，蔡依林沒有趕走對方，反倒幽默與她合唱，親民反應被讚翻。近日這段畫面再度被粉絲挖出，拿來對比在校園演唱會上，因為女學生衝上台跳舞就選擇不表演、蹲在地上生悶氣的男歌手王ADEN，讓網友一看直呼：「高下立判」、「這就是格局的差異」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
酒醉員工衝上台　蔡依林沒推開還遞麥克風　

蔡依林2017年受邀登上華碩集團尾牙表演，在現場帶來40分鐘的勁歌熱舞，嗨爆全場。不過當晚還發生一起小插曲，蔡依林在唱慢歌〈倒帶〉時，一名華碩女員工突然衝上台，站在蔡依林身邊搖擺。

只見蔡依林當時表情略顯錯愕，看向旁邊的工作人員一眼，意識到應該沒有危險後，蔡依林立刻恢復淡定表情，繼續把歌唱下去，甚至還不時把麥克風遞給女員工，讓她也可以一起唱。結果女員工根本記不清歌詞，亂唱一通，逗得蔡依林也不小心笑出來，直呼：「她喝醉了」。

▲酒醉員工衝上台　蔡依林沒推開還遞麥克風 （圖／翻攝自Smile XD YouTube）
▲蔡依林（右）當時表情閃過一絲慌亂，但接著又恢復淡定神態繼續表演，甚至遞麥克風給女員工（左）合唱。（圖／翻攝自Smile XD YouTube）
蔡依林幽默化解危機　粉絲讚翻：這才是天后格局

直到最後表演結束，蔡依林才跟著保全一起把女員工扶到旁邊休息，自己再回到舞台中央繼續演出。蔡依林還在台上開玩笑說：「如果你衝上台，記得要會唱我的歌齁，不然…不然就會有點尷尬」，幽默化解突發狀況，讓台下粉絲也笑翻，現場尖叫聲不斷。

這段往事近日隨著王ADEN校唱翻車事件再度被粉絲挖出討論，大讚蔡依林不愧是天后，格局果然不一樣，「Jolin很厲害的控場、帶唱、最後帶著女生下台，沒有難堪和混亂，也讓工作人員從不好處理到順利化解，最後她還幽默打圓場，真的經典」、「謝謝某位讓我們看到天后的氣度與高度」、「這就是格局的差異」。

▲蔡依林（左）最後還跟著保鑣一起把女員工扶到舞台邊緣，超級體貼。（圖／翻攝自Smile XD YouTube）
▲蔡依林（左）最後還跟著保鑣一起把女員工扶到舞台旁，舉動超級貼心。（圖／翻攝自Smile XD YouTube）
蔡依林大巨蛋演唱會即將開跑！不倒數跨年原因曝光

而蔡依林本月30日開始，將一連在台北大巨蛋帶來3天演出，一路唱到明年元旦。不過蔡依林每場表演都是3小時結束，沒有打算跟粉絲一起倒數跨年；她笑說自己想好好回家休息，也考慮到歌迷可能想參加其他跨年活動，所以31日當晚的表演會在10點半左右結束。

▲蔡依林JOLIN「PLEASURE」世界巡迴演唱會（圖／翻攝自KKTIX）
▲蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會30日開始在台北大巨蛋登場。（圖／翻攝自KKTIX）
畫面來源：Smile XD YouTube



※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

看更多相關報導：

王ADEN校園開唱遇學生上台跳舞！蹲地擺臭臉遭酸爆：氣度決定高度

金唱片頒獎嘉賓還有蔡依林、許光漢！有望同框邊佑錫　粉絲嗨爆了

蔡依林點名粉絲交作業！演唱會門票被秒殺　驚喜釋出11張彩排照

相關新聞

蔡依林巡演周邊開賣也被罵！2小時就完售粉絲氣炸：限量不講清楚

蔡依林選KKTIX售票被罵翻！粉絲氣炸揪團：要找律師打集體訴訟

王ADEN校唱翻車慘丟跨年工作！潔哥提1神招解套：活動一定接滿

王ADEN台北跨年演出沒了！李友廷無奈嘆留言殺死人：就是網暴沒錯