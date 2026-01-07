我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林日前在演唱會上乘著巨蟒繞行舞台，氣勢驚人。（圖／凌時差音樂提供）

▲蔡依林（右）過去曾和錦榮（左）交往長達6年。（圖／翻攝自蔡依林吧官方微博）

▲彭于晏（如圖）工作室去年發聲明否認他與蔡依林復合的傳聞。（圖／彭于晏IG@yuyanpeng）

天后蔡依林（Jolin）日前砸下9億元重金於大巨蛋舉行「PLEASURE」巡迴演唱會，在舞台上盡顯女性覺醒與慾望主題，但私下的她，感情生活卻已空白多年。據悉，單身約10年的蔡依林曾向身邊友人鬆口「想交男友」，甚至主動要求朋友幫忙介紹對象，，讓人望之卻步，桃花難開。據《鏡週刊》報導，蔡依林2016年分手男模錦榮後，曾要朋友多多幫她介紹對象，年紀大的也不排斥，但至今仍未傳出牽線成功的消息。究其原因，主要卡在2大關鍵，首先是蔡依林的生活圈過小且單純，平日重心除了練舞與工作外，多半與媽媽、姊姊待在一起；其次則是蔡依林貴為天后的崇高地位，讓一般男性望而卻步，大幅增加認識新對象的難度。針對感情現況，蔡依林過去面對媒體詢問時也曾感嘆，若要脫單「需要跳出舒適圈才有可能」。儘管在演唱會期間為了維持體力將欲望降至最低、食欲不振，但她心中仍期盼能找到對的人，享受一場平凡的戀愛。回顧蔡依林的過往戀情，每一段都轟動演藝圈。最為人所知的包括與周杰倫的「雙J戀」以及與彭于晏的曖昧，和唯一親口承認的男友錦榮。據悉，蔡依林與錦榮交往6年，當時愛的高調，不時曬出合照放閃，2016年11月卻無預警宣布和平分手，疑似與錦榮希望她婚後冠夫姓、財產共享等要求有關。蔡依林跟彭于晏的舊情則是因蔡爸不小心說溜嘴而被證實，兩人在2006年至2008年期間談過地下戀，2019年開始又有復合的趨勢，但彭于晏工作室後來有正式發聲明闢謠，表示網友找到的同款玫瑰花、同地點旅行照片只是巧合。由此可知天后目前依舊維持單身狀態，正靜待緣分敲門。