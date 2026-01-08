蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會剛結束，網路上卻出現舞台設計牽扯邪教等言論，因此巡演官方微博7日發出聲明，強調「已啟動法律程序，捍衛藝人聲譽」，蔡依林罕見大動作提告梁曉珺，引發關注。粉絲們都非常支持團隊對造謠者提告，表示：「前幾天一堆神棍的文都刪光了」、「一場完美的show，被亂謠言，當然會生氣。」
蔡依林出道26年來罕見硬起來對付黑粉，也讓不少人好奇為何天后這次會如此大動作，相關話題在網路上掀起熱議。對此，有網友分析「沒人想跟邪教劃上等號，對形象是很大的傷害」，再加上所有的資源都投入了，一旦個人形象或演唱會被這麼定調，大概也不用巡迴了。
蔡依林提告造謠者 粉絲力挺：一堆神棍刪文了
對此，粉絲們都非常支持蔡依林及團隊對造謠者提告，直呼：「好好笑，前幾天一堆神棍的文都刪光了」、「何苦要去包容所有的胡言亂語，尊重言論不代表該忍耐所有惡意」、「真的不要以為在網路上匿名就可以亂說話」。
蔡依林演唱會超用心 慾望巨蟒震撼全場
事實上，蔡依林為了這次巡演相當用心，每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛。從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆。
