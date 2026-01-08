我是廣告 請繼續往下閱讀

梁曉珺被蔡依林提告 拍片反擊、還用歌曲《無言以對》反嗆

蔡依林剛結束《Pleasure》台北大巨蛋演唱會，豈料被中國網紅梁曉珺解析城市邪教現場，蔡依林公司氣到揚言提告，雖然梁曉珺相關發言的影片已下架，但她今（8）日稍早拍了2分48秒的影片反擊：「蔡依林要告我？」更貼出詢問AI的條款，指《Pleasure》就是西方文化與宗教信仰，希望官方告人之前先詳讀資訊，還用歌曲《無言以對》反嗆、要對方不要再買網軍攻擊，並表示：《NOWNEWS今日新聞》也整理完梁曉珺956字完整超酸聲明一次看。梁曉珺在影片中強調，若真的要提告，應該循正式司法程序，「在網路上讓粉絲@我，是不具備任何法律效應的」。她表示，自己並非第一個解讀蔡依林演唱會的人，影片一開始也已清楚註明是娛樂性解析，加上蔡依林公司本身發布的宣傳物料就寫明，新專輯主題是「七宗罪」，演唱會視覺取材自文藝復興時期名畫《人間樂園》，相關宗教與神學元素本就源自西方宗教體系，直言蔡依林粉絲以及北京永稻星文化娛樂公司，在發聲明前「應該先搞清楚自己藝人作品的核心思想」。她更進一步點名承辦單位，引用自己透過AI查詢中國的《宗教事務條例》第41條內容，提醒宗教活動依法應在登記宗教場所進行，非宗教團體不得在公共場所設置宗教設施，並警告相關單位在中國舉辦演唱會時，應自行評估法律風險，而不是透過買水軍、動員粉絲大量舉報，試圖壓制不同聲音。梁曉珺甚至直接引用蔡依林歌曲《無言以對》回應：「There's nothing left to say.」最後更說：「我想，未來也許我會定期更新蔡姐的文藝復興作品解讀，來回饋他們。」火藥味相當濃厚。回顧蔡依林與梁曉珺的爭議，起點來自梁曉珺以「娛樂解讀」角度分析《Pleasure》演唱會中的宗教與藝術符號，將七宗罪、文藝復興名畫《人間樂園》等元素解構為「城市邪教現場」，影片迅速在網路發酵，引發粉絲強烈反彈。官方隨後透過律師發聲明，認為相關內容涉及惡意揣測與不實指控，已對藝人名譽與權益造成實質傷害，因此選擇依法追究、絕不姑息。如今梁曉珺再度反擊，直指若蔡依林本人曾公開表示《Pleasure》以七宗罪為主題，本就源自西方宗教信仰脈絡，那又何來不是宗教問題，讓這場風波持續在網路延燒。蔡依林要告我？首先我想告訴她的代表，提告要去法院，在網路上讓粉絲@我呢，是不具備法律效應的。我的視頻，一不是第一個解讀蔡依林，二一開始就聲明是個娛樂解讀嗎，而且根據她公司發布的宣傳物料，蔡姐的新專輯的主題就是七宗罪，演唱會主題就是文藝復興期間的畫作人間樂園，這些元素教義就是來自西方宗教，她的粉絲還有這家北京永稻星文化娛樂公司，發聲明前要好好做功課，要了解自己藝人的作品的中心思想。對於這家企業，我也好言相勸，根據我國宗教事務條例第41條規定，宗教活動應當在依法登記的宗教場所內進行，非宗教團體與院校不得進行宗教活動，在公共場所設置宗教設施等，所以貴司最好注意一下，承辦蔡依林演唱會，在華所需注意的法律法規和相關風險，不要以為買水軍動員粉絲瘋狂舉報提到蔡依林演唱會的網友，就能堵住悠悠眾口。再挖不挖我什麼黑料呢，就要拿這張當時我只有幾歲，不會寫中文女兒寫的錯別字來說我辱華，拿我的國籍來說事，本人做過一個從小學就長在國外的華裔啊，熱愛中國傳統文化，不遠萬里送孩子回國學習國學。雖然對於中華文化的博大精深，小女目前只學到皮毛而已，但相比蔡姐說她的演唱會是在宣揚中國傳統文化，我想用蔡依林的歌曲回應她，「There's nothing left to say.」（無言以對）現在都已經2026年了，一個輿論明星，難道還要想要搞互聯網文字獄嗎？何況根據國家法律法規呢，組織粉絲大規模投訴以達到施壓報復和控制網路輿論，使用暴力或其他貶損他人人格，情節嚴重，構成侮辱罪、誹謗罪，以及尋釁滋事罪。根據治安管理處罰法，公然侮辱捏造事實嘴巴他人，多次發送訊息幹擾他人正常生活等，可處拘留或罰款。說到蔡依林水軍的騷擾和無端舉報的各位部落客可以私訊我們提供證據，若有需要我們可以聯合報案，且娛樂明星不得體的舞蹈動作應該得到家長的重視，要警惕西方對於祖國花朵的思想制定，不然遲早有一天我們的下一代也會像台灣省的這位12歲蔡粉一樣，穿著不符合年齡的服裝呢，大跳一言難盡的舞蹈。網路不是法外之地啊，國家有明確的法律法規，並且支持個體的網路言論自由，本來解讀蔡依林的演唱會呢，只不過是回應各界網友的好奇心，不然忙著研究傳統文化的我，也沒有空關注蔡姐的動向，但若是她的粉絲持續表達出高昂的熱情，我想未來或許會定期更新蔡姐的文藝作品來回饋她們。