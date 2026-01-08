天后蔡依林上月30日舉行《PLEASURE》世界巡迴演唱會，近日遭歌手梁曉珺於中國社群平台批評是「邪教」，對岸公司憤而提告，相關影片及言論均已撤除。然而，蔡依林將進軍中國開唱，昨（7）日北京市文化旅遊局公告指出，其演唱會預定今年6月13、14日於北京鳥巢審批通過，代表蔡依林將繼莫文蔚、鄧紫棋、張靚穎、孫燕姿及張惠妹後，第5位登上該場地的華語女歌手，中國粉絲也激動狂喊：「才不是邪教！」
蔡依林演唱會6月將登北京鳥巢！小粉紅嗨翻：才不是邪教
北京市文化和旅遊局曬出公告，表示收到蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會場地申請，「於2025年12月30日受理單位提出的擬於6月13日至6月14日在國家體育場（鳥巢）舉辦的名為Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會2026北京站，經審查符合法定條件，根據《營業性演出管理條例》規定，本機關決定準予行政許可。」
目前《NOWNEWS今日新聞》求證蔡依林方面，尚未收到回應，北京鳥巢開唱消息一曝光，引發中國粉絲暴動，驚呼她即將繼莫文蔚、鄧紫棋、張靚穎、孫燕姿及張惠妹後，成為第5位登上該場地的華語女歌手，興奮藏不住高喊：「才不是邪教！」、「這次必須得去！」、「Jolin等太久了！迫不及待了！」樂見蔡依林演唱會有重大進展。
回顧梁曉珺於批評蔡依林演唱會是「邪教」，對岸公司憤而提告，罕見硬起來對付黑粉，相關話題在網路上掀起熱議，對此，有網友分析，「沒人想跟邪教劃上等號，對形象是很大的傷害」，再加上蔡依林斥資9億多、投入大批人力資源，一旦個人形象或演唱會被這麼定調，大概也不用巡迴了，讓其與公司方面硬起來提告。
🔺看更多－
梁曉珺是誰？蔡依林出道以來第一個提告的人 選秀節目常客被點名
蔡依林團隊喊告！梁曉珺曾爆《好聲音》驚人黑幕 阿妹也被拖下水
我是廣告 請繼續往下閱讀
北京市文化和旅遊局曬出公告，表示收到蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會場地申請，「於2025年12月30日受理單位提出的擬於6月13日至6月14日在國家體育場（鳥巢）舉辦的名為Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會2026北京站，經審查符合法定條件，根據《營業性演出管理條例》規定，本機關決定準予行政許可。」
目前《NOWNEWS今日新聞》求證蔡依林方面，尚未收到回應，北京鳥巢開唱消息一曝光，引發中國粉絲暴動，驚呼她即將繼莫文蔚、鄧紫棋、張靚穎、孫燕姿及張惠妹後，成為第5位登上該場地的華語女歌手，興奮藏不住高喊：「才不是邪教！」、「這次必須得去！」、「Jolin等太久了！迫不及待了！」樂見蔡依林演唱會有重大進展。
🔺看更多－
梁曉珺是誰？蔡依林出道以來第一個提告的人 選秀節目常客被點名
蔡依林團隊喊告！梁曉珺曾爆《好聲音》驚人黑幕 阿妹也被拖下水