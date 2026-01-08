蔡依林Pleasure演唱會團隊因不滿巡演被抹黑像邪教，因此提告中國網紅梁曉珺（Celia Liang，斯利亞）。而梁曉珺也遭起底曾來台參加歌唱節目《超級星光大道》，還翻唱過張惠妹的高音神曲〈開門見山〉；但當時她因練習過度，正式上場時倒嗓破音，連主持人陶晶瑩都聽傻了，表演結束後趕緊上台幫她緩頰，袁惟仁則尷尬稱讚至少她有堅持把歌唱完。
梁曉珺抹黑蔡依林巡演 遭官方正式提告
梁曉珺以綽號斯利亞（又稱斯理亞）在小紅書開設帳號，分析歌手MV、演唱會背後含意，其中一支指控蔡依林Pleasure巡演充滿邪教符號的影片，引爆大眾討論，也引起官方關注。為了維護蔡依林聲譽，團隊26年來首度對黑粉提告，讓粉絲直呼大快人心，而斯利亞的身分也被肉搜出來正是梁曉珺。
梁曉珺曾參加《星光》 唱張惠妹的歌大破音
梁曉珺因熱愛唱歌，2009年時隻身來台，參加歌唱選秀節目《超級星光大道》，成為第5屆的季軍。當時她熱愛翻唱歌后張惠妹的歌曲，〈寂寞保齡球〉、〈我恨我愛你〉、〈原來你什麼都不要〉、〈天才白癡夢〉都被她重新演繹過。在「最佳鐵肺王」比賽環節時，梁曉珺更帶來阿妹的〈開門見山〉，結果卻破音翻車，令人意外。
梁曉珺倒嗓片段被挖出 陶晶瑩、袁惟仁都尷尬
當時在正式表演前，梁曉珺就在台上坦承自己因為練習過度而倒嗓，但她因比賽迫在眉睫、騎虎難下，還是決定登台完成演出。果不其然唱到高音部分時，梁曉珺非常吃力。演出結束後，主持人陶晶瑩則趕緊上台安慰，緩頰地說：「曉珺辛苦了，前一天真的是練習過度」；評審袁惟仁也尷尬稱讚梁曉珺雖然倒嗓，但至少她有堅持把歌唱完。
梁曉珺上《康熙》也被小S嫌棄 唱功發揮不穩定
如今該表演片段再度被粉絲挖出，梁曉珺過往的歌唱實力表現成為外界關注焦點。她之前在節目《康熙來了》上，也曾戴著面具演唱席琳狄翁的〈My Heart Will Go On〉，起初獲得小S的青睞，怎料唱到高音時卻翻車，讓小S直呼：「（面具）蓋起來！蓋起來！給我蓋起來，她後面給我唱這樣。」可見她的歌唱實力相當不穩定，也許這也是她後來不當歌手，轉型當網紅的原因。
影片來源：YouTube
