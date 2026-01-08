蔡依林近日因Pleasure巡演被抹黑像邪教，因此開告中國網紅梁曉珺（Celia Liang，斯利亞），此事引發粉絲熱議，蔡依林過去演唱會的精彩片段也再度被挖出討論。2006年，蔡依林就曾邀請在華語樂壇也有天后封號的蕭亞軒擔任自己的演唱會嘉賓，兩人不僅一起跳體操，甚至大膽上演女女激吻，讓歌迷瘋狂尖叫，印象深刻，直接寫下樂壇經典。

2大天后世紀大同台！蔡依林演唱會找蕭亞軒當嘉賓

當年蔡依林與蕭亞軒常被媒體拿來比較，甚至有「王不見王」的傳聞。但2006年11月19日唯舞獨尊世界巡迴演唱會台北最終場時，兩位天后突然驚喜同台，在台上貼身熱舞，眼神散發電力，互不相讓，火藥味瞬間轉化成超強的舞台火花，讓現場萬名粉絲尖叫聲幾乎要掀翻小巨蛋屋頂。

▲蔡依林獻出驚天一吻！蕭亞軒反應超真實（圖／微博＠追星課代表）
▲蕭亞軒說自己和蔡依林接吻的那一刻，剎那間有些害羞。（圖／微博＠追星課代表）
蔡依林獻出驚天一吻！蕭亞軒反應超真實

表演進入尾聲時，更出現最精彩的「加戲」。蔡依林突然湊上前，對著蕭亞軒的嘴唇直接親下去，雙方激吻長達5秒鐘時間，這突如其來的驚喜，讓全場粉絲都看傻了眼。蕭亞軒事後在節目《康熙來了》提到此事，表示這是蔡依林的提議，上台前最後一刻才跟她確認，原本彩排時都沒有演練，因此她當下其實也有點害羞。

而這一吻不僅成了隔天所有娛樂報紙的頭版大新聞，也澈底粉碎了兩人不合的流言。粉絲們紛紛感嘆：「真的只有蔡依林可以超越蔡依林」、「這畫面估計會流傳100年」、「華語樂壇最強巔峰，2大女王一起合體還接吻耶」。由此可見，蔡依林的演出與創意一直都非常前衛。

▲《不一樣又怎樣》MV探討多元議題，找來蔡依林、林心如接吻。（圖／蔡依林 Jolin Tsai YouTube）
▲蔡依林（下圖右）在歌曲〈不一樣又怎樣〉的MV中，也跟林心如（下圖左）接吻過。（圖／JOLIN 蔡依林 YouTube）
蔡依林還親過林心如、小S　瞬間化身小女人

除了蕭亞軒之外，蔡依林還親過林心如、小S（徐熙娣）。2014年她推出歌曲〈不一樣又怎樣〉，找來林心如合拍MV，一起穿上白紗舉行婚禮，更奉上畫面唯美的女女香吻，成為經典。

小S則是在2021年蔡依林的Ugly Beauty巡演上，擔任演唱會嘉賓，和蔡依林合唱〈Mr.Q〉時，兩人突然驚喜接吻，雖然是已經說好的橋段，但蔡依林當時表現略微害羞，可見碰上比她更大膽的小S，蔡依林也會沒轍，瞬間化身成小女人，讓歌迷印象深刻。

▲蔡依林還親過林心如、小S　瞬間化身小女人（圖／JOLIN 蔡依林 YouTube）
▲蔡依林（左）演唱會上還親過小S（右）。（圖／JOLIN 蔡依林 YouTube）


影片來源：JOLIN 蔡依林 YouTubeonlyelva YouTube

