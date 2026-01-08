天后蔡依林的演唱會合作團隊「永稻星娛樂」昨（7）日發布聲明，提告中國網紅「斯利亞」（帳號實為斯理亞），關鍵字瞬間衝上微博熱搜。隨後有粉絲深查後發現，斯理亞其實就是曾在2009年登上《超級星光大道》的歌手梁曉珺。而梁曉珺的小紅書帳號不僅抹黑蔡依林演唱會像邪教，還指控過BLACKPINK成員Lisa、Jennie的單飛歌曲充滿情色暗示，帶壞小孩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
斯理亞就是梁曉珺！抹黑蔡依林巡演遭提告

梁曉珺的小紅書帳號有4千多名粉絲追蹤，近日她因發布蔡依林Pleasure世界巡迴演唱會充滿撒旦符號的影片，遭到蔡依林團隊提告，更因此被網友封為蔡依林出道26年來首度提告的黑粉；梁曉珺的身分背景及她拍攝過的影片也掀起外界討論。

▲斯理亞（如圖）在小紅書上直指蔡依林演唱會是邪教儀式，如今影片已下架。（圖／翻攝自Threads）
▲斯理亞（如圖）在小紅書影片中直指蔡依林演唱會充滿宗教符號，遭到提告，影片目前已下架。（圖／翻攝自Threads）
梁曉珺也攻擊過Lisa、Jennie　指控歌曲帶有性暗示

翻看她的小紅書可以發現，梁曉珺經常講一些與娛樂圈有關的邪惡推測，例如說好萊塢明星很多都是克隆人，還有大型音樂會現場充滿集體潛意識催眠等。韓國女團BLACKPINK成員Lisa、Jennie的單飛歌曲，也成了她攻擊的目標。

梁曉珺表示Jennie和美國歌手多米尼克·菲克（Dominic Fike）在去年推出的歌曲〈Love Hangover 〉充滿性暗示，不僅配樂有女性的叫聲，拍攝哈姆立克法的角度也很曖昧。Lisa去年推出的新歌〈New Woman〉，也被梁曉珺指控歌詞是在影射墮胎，有帶壞青少年的嫌疑。

▲斯理亞也攻擊過Lisa、Jennie　指控歌曲帶有性暗示（圖／小紅書＠斯理亞）
▲梁曉珺說Jennie被哈姆立克法急救的動作很曖昧（上圖），也指控Lisa歌曲的歌詞及MV就是在描述墮胎過程（下圖）。（圖／小紅書＠斯理亞）
斯理亞遭蔡依林提告　下架關於邪教抹黑影片

而這兩支影片也成了斯理亞小紅書按讚數量前幾名的短片，至於她分析蔡依林Pleasure巡演的影片，目前已經下架。因為蔡依林團隊在聲明中提到，已經發函請相關社群平台下架侵權內容，「我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息」。

▲蔡依林演唱會遭抹黑像邪教　官方不忍了終於提告。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）
▲梁曉珺被蔡依林團隊公開喊告。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）
資料來源：小紅書＠斯理亞微博@蔡依林Pleasure巡迴演唱會




看更多梁曉珺相關報導：

梁曉珺是誰？蔡依林出道以來第一個提告的人　選秀節目常客被點名 
蔡依林團隊喊告！梁曉珺曾爆《好聲音》驚人黑幕　阿妹也被拖下水

相關新聞

蔡依林26年首告對象曝光！對方是歌手　超級星光大道季軍的梁曉珺

金唱片1／10首登大巨蛋！Jennie將獨自登台、蔡依林許光漢都獲邀

蔡依林9億演唱會被造謠邪教獻祭！出道26年不忍了　首度提告黑粉

Jennie新年造型曝光！變超短鮑伯頭　粉絲笑：以為于美人、陳珊妮