▲斯理亞（如圖）在小紅書影片中直指蔡依林演唱會充滿宗教符號，遭到提告，影片目前已下架。（圖／翻攝自Threads）

▲梁曉珺說Jennie被哈姆立克法急救的動作很曖昧（上圖），也指控Lisa歌曲的歌詞及MV就是在描述墮胎過程（下圖）。（圖／小紅書＠斯理亞）

▲梁曉珺被蔡依林團隊公開喊告。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

天后蔡依林的演唱會合作團隊「永稻星娛樂」昨（7）日發布聲明，提告中國網紅「斯利亞」（帳號實為斯理亞），關鍵字瞬間衝上微博熱搜。隨後有粉絲深查後發現，斯理亞其實就是曾在2009年登上《超級星光大道》的歌手梁曉珺。而梁曉珺的小紅書帳號不僅抹黑蔡依林演唱會像邪教，還指控過BLACKPINK成員Lisa、Jennie的單飛歌曲充滿情色暗示，帶壞小孩。梁曉珺的小紅書帳號有4千多名粉絲追蹤，近日她因發布蔡依林Pleasure世界巡迴演唱會充滿撒旦符號的影片，遭到蔡依林團隊提告，更因此被網友封為蔡依林出道26年來首度提告的黑粉；梁曉珺的身分背景及她拍攝過的影片也掀起外界討論。翻看她的小紅書可以發現，梁曉珺經常講一些與娛樂圈有關的邪惡推測，例如說好萊塢明星很多都是克隆人，還有大型音樂會現場充滿集體潛意識催眠等。韓國女團BLACKPINK成員Lisa、Jennie的單飛歌曲，也成了她攻擊的目標。梁曉珺表示Jennie和美國歌手多米尼克·菲克（Dominic Fike）在去年推出的歌曲〈Love Hangover 〉充滿性暗示，不僅配樂有女性的叫聲，拍攝哈姆立克法的角度也很曖昧。Lisa去年推出的新歌〈New Woman〉，也被梁曉珺指控歌詞是在影射墮胎，有帶壞青少年的嫌疑。而這兩支影片也成了斯理亞小紅書按讚數量前幾名的短片，至於她分析蔡依林Pleasure巡演的影片，目前已經下架。因為蔡依林團隊在聲明中提到，已經發函請相關社群平台下架侵權內容，「我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息」。