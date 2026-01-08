近日柬埔寨太子集團陳志遭逮捕，而他的老婆疑似就是網路瘋傳的一名「炫富天花板級」網紅，引發大量討論。有中國的自媒體在微博整理其社群動態指出，該名網紅無論生活規格、消費水準或排場，都已遠遠超越一般炫富網紅。
綜合外國媒體報導，這名網紅名為 EVa，來自中國四川，因緣際會嫁給柬埔寨太子集團老闆陳志，從此開始狂曬奢華生活。陳志雖長年在柬埔寨發展事業，但祖籍福建，旗下產業橫跨房地產、金融、旅遊與銀行體系，身價傳出高達百億等級，名下豪車、豪宅與私人飛機數量驚人。
一開始Eva沒有透露丈夫身份，只神秘地表示比馬雲還有錢。抖音一名自媒體稱，翻看Eva的社群平台，會發現她曾多次主動曬出與陳志的合影，對方留著鬍鬚的外型，與公開場合的工作照幾乎一致，也讓外界確認其身分。另外，EVa的炫富內容大致可分為「衣、食、住、行」四大面向，每一項都堪稱奢華無比，她本人也不吝嗇分享。
在「穿」的部分，EVa 不只自己精品不斷，連一雙兒女的行頭也毫不手軟。女兒全身 Dior 服飾搭配香奈兒包款，單套行頭就要價數十萬元起跳；EVa本人更收藏多只頂級名牌包，包括百萬等級的喜馬拉雅包、愛馬仕與香奈兒等，首飾部分還出現限量款、身價千萬的名錶。
至於「住」，EVa 曬出的畫面同樣令人咋舌。夫妻家中擺放一張價值約500萬元的架子床，疑似以珍稀木材打造，風格低調卻極度奢華。更誇張的是，她曾曝光家中巨型魚缸，長度被網友推測至少達百米，造價恐破千萬，裡頭飼養的竟不是一般觀賞魚，而是鯊魚，也讓「養鯊豪宅」一詞在網路上迅速爆紅。
在「行」的部分，EVa 多次分享搭乘私人飛機、遊艇環遊世界的畫面，甚至被粉絲爆料名下擁有多達六架飛機。她還曾豪擲700萬元，購入全球唯一一台 24K 金打造的斯坦威鋼琴。除此之外，EVa 外出時常隨行保鏢與私人攝影師，排場十足。不過隨著陳志被捕，此名網紅和小孩們的未來也備受關注。
