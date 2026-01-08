我是廣告 請繼續往下閱讀

台中榮民總醫院近日遭媒體爆料，院內神經外科疑似長期放任無醫師資格的醫療器材廠商進入手術室，實際參與甚至執行手術，引發外界譁然。台中市政府衛生局接獲通報後，已派員前往稽查，並於昨（7）日將相關資料函送台中地檢署偵辦；中檢也證實，已依程序分案，朝「他」字案方向展開調查。根據爆料內容指出，涉案情形並非個案，至少已有3年以上歷史，且涉及多名神經外科醫師。報導指稱，該名無照醫材廠商綽號「小老鼠」，主要負責內視鏡相關器材更換，卻被指多次進入開刀房「上桌」操作，被形容為神經外科的「隱形地下主刀醫師」。若查證屬實，已嚴重違反醫療法規。另有媒體報導點名3名神經外科醫師，包括主任鄭文郁、楊孟寅及廖致翔。知情人士提供手術室畫面作為佐證，指鄭文郁早在2023年3月即被拍到疑似放任廠商操作內視鏡手術；楊孟寅則於2025年10月讓同一名廠商進入手術流程；廖致翔則於2025年底遭院內檢舉，相關行為才浮上檯面。對此，台中市衛生局表示，若經查證屬實，將依醫療相關法規嚴辦，最重可對醫院處以停業甚至廢止醫院執照。台中地檢署今（8）日也進一步證實，案件已正式立案，由檢察官釐清是否涉及刑責。不過，院內也傳出不同聲音。部分台中榮總醫護人員私下表示，相關影像可能為「拍攝角度問題」，強調手術室內人員眾多，主刀醫師不可能放任廠商實際執刀，並指出部分畫面中醫師是在一旁刷手、等待修復程序後接續手術，質疑醫師「在旁納涼」說法過於誇大。亦有內部人士揣測，此事恐與神經外科大主任即將於本月退休，院內權力與人事角力有關。全案目前已進入司法調查階段，相關事實與責任歸屬，仍有待檢調進一步釐清。