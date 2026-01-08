大食量饕客有口福了！王品集團表示，針對年末聚餐需求，離峰時段幫大家延長用餐時間吃更久，和牛涮宵夜場從21:00吃到凌晨2:00，吃到飽長達5小時涮肉不怕你吃；原燒日式燒肉下午時段則可用餐210分鐘。《NOWNEWS今日新聞》整理優惠門市、時段供消費者掌握。
和牛涮：火鍋吃到飽長達5小時！宵夜免費升級
王品集團表示，和牛涮全台門市6月30日前，宵夜場吃到飽免費升級，周一至周四晚上21:00後，內用消費最長可以一直涮肉到凌晨2:00。提醒大家，恕不適用於高雄夢時代、高雄博愛、頭份尚順和台南仁德家樂福店。
同場加映，王品強鍋季優惠最後倒數，1月31日前至「和牛涮、聚、青花驕、向辣、尬鍋」五大鍋物，瘋美食會員消費不限金額爽領800元開鍋金，還有機會抽中價值萬元999純金火鍋金飾；透過王品瘋美食集章瘋挑戰，集滿2個徽章爽領1200元年終紅包，還有打5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮，最高集滿15個徽章，總價值超過6000元。
原燒日式燒肉：下午時段用餐120分鐘
王品集團表示， 原燒日式燒肉台中西屯家樂福店、與竹北光明店，雙雙調整為半自助吧服務後，營業額平均成長8成，表現亮眼。官方決定，該兩間分店與台北西門店，即日起至12月31日，周一至周五下午1點半後內用消費，也能加碼一直用餐到5:00，最長吃肉210分鐘。
原燒還同步推出極上三味「北海道干貝、奶油蒜味牛舌和薄切帶骨牛小排」，優惠加購價99元起就能加菜。瘋美食會員1月31日，前憑電子票券內用消費一客澳洲和牛套餐，可兌換「海鮮拼盤」。
資料來源：王品集團、和牛涮、原燒日式燒肉
