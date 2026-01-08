我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一輛公車昨（7日）發生驚悚事件！於晚間22時許行駛至泰山區明志路三段即明志科技大學站時，後方的刷卡機突冒出陣陣白煙，嚇壞車上乘客。經乘客告知後，司機將車輛停放一旁並疏散約20多名乘客，隨即通知警消處理，所幸後續並無火勢也未造成人員傷亡。對此，業者表示，疑似為調整刷卡機位置時未妥善收納線路，導致短路釀禍。據了解，這輛公車昨（7日）晚間22時許開往泰山區明志路三段153號時，其車輛後方的刷卡機冒出白煙。司機經乘客通知後立即進行疏散並報警。警消接獲後迅速抵達現場，發現現場刷卡機疑似故障冒白煙，但並未有火勢，後續已由消防人員進行排除；另警方協助管制車輛及交通，於23時30分恢復通行。對此，公車業者表示，乘客通報司機後方刷卡機有故障情形後，司機便依照緊急應變處理程序進行。立即關閉電源電池並引導車上乘客進行疏散，後續已由拖吊場將車輛拖回保養廠查修。經查後發現，疑似為先前調整刷卡機位置時，未將線路收妥導致短路，目前已全面檢查是否將刷卡機線路收妥，避免類似事件再度發生。