▲陳國坤在《少林足球》演出李小龍爆紅，此後片約如雪片般飛來。（圖／少林足球劇照）

▲陳國坤（如圖）在《葉問4》詮釋李小龍。（圖／葉問4劇照）

港星陳國坤因為五官酷似傳奇功夫巨星李小龍，當年跑腿送貨時被「喜劇之王」周星馳（星爺）發掘，進而演出《少林足球》、《功夫》等經典之作，曾經獲得香港電影金像獎最佳男配角提名。陳國坤並非空有李小龍外貌，他從小視李小龍為偶像，扮過他無數次，已經到入魂的程度，連9歲兒子都以李小龍在《精武門》中的角色名字命名。陳國坤小時候看完電影《精武門》後瘋狂愛上李小龍，他過去接受港媒採訪時透露「一天除了睡覺8小時外，另外的8小時我是陳國坤，剩下的8小時是李小龍」，陳國坤剪香菇頭、穿唐裝和喇叭褲、學打拳，甚至還「每年萬聖節都扮李小龍。」可見癡迷的程度。出社會後的陳國坤做過驗光師、餐廳和酒吧服務生、股票經紀人、裝修工人也賣過鞋子，後來到錄音室打雜兼職臨時演員，某次，他把《少林足球》預告片配樂的母帶送到周星馳公司，被星爺相中，周星馳叫田啟文拿演員招募表給陳國坤填寫，他因此和星爺的公司簽下8年演員合約。成為正式演員後，陳國坤陸續在《少林足球》飾演李小龍、《功夫》演出斧頭幫幫主「琛哥」，並以後者入圍香港金像獎最佳男配角，2004年陳國坤自己成立製作公司，2020年憑《葉問4：完結篇》「李小龍」一角拿下華鼎獎「中國電影最佳男配角」獎。陳國坤2014年10月和余文樂前女友、歌手黃伊汶在峇里島結婚，2年後夫妻倆迎來第一胎兒子，陳國坤將獨子取名為「陳真」，與李小龍在《精武門》中的角色同名，陳國坤曾經在訪問中表示，兒子遺傳媽媽的長腿、爸爸的運動細胞，以及他熱愛李小龍的基因，媽媽也在社群平台分享過愛子耍棍子的影片，看似有望子承衣缽。