民眾黨「兩年條款」限期將至，包含主席黃國昌，都要在31日卸任，然而前黨主席柯文哲態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，引發其他要卸任的白委不滿；對此，前民眾黨中央委員張益贍今（8）日揭露陳昭姿可以留下來的理由。針對陳昭姿留任一事，白委麥玉珍先出面反酸，「若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？」，而白委林國成也質疑，考試及格者要卸任、考試不及格就留任，外界看來是不太符合邏輯。張益贍今日表示，陳昭姿可以留下來其實不用太多理由或解讀，認識前民眾黨主席柯文哲的人就知道，只要臉皮夠厚、賴著不走、不斷的去「盧」柯文哲，柯被「盧」煩了就會說：好啦，好啦。張益贍狠酸，就這樣的領導和「來者不拒，去者不追」的管理模式，劣幣驅逐良幣，「脫北者」越來越多，柯文哲身邊和民眾黨現在會留下這些人，大家應該也不會意外吧。