台北地檢署檢察官徐名駒，2024年年底邀約4名檢察官同事，前往米其林日料名店「Ad Astra」，與人力資源業者陳啟莊聚餐，同桌人士還有曾涉及台糖案的民進黨大老吳乃仁，一桌共吃了5萬8696元，事後遭媒體踢爆，檢察官評鑑委員會雖認定並無影響檢察官執行職務的疑慮，但徐名駒接受陳啟莊支付餐費，已違反檢察官倫理規範，報請法務部移送懲戒法院，建請罰俸6個月薪水（約108萬）。今日開庭時，徐名駒堅持並未接受不當招待，當天吃飯都在閒聊ESG永續轉型、野生動物以及宇宙大爆炸等話題，他還說公務員收受財物以3千元作標準已經不合時宜，現在婚宴一桌平均下來，每個人都會超過3千，卻被法務部代表吐槽「難道你參加婚宴都沒包禮金？」
徐名駒剛過完56歲生日不久，就因為招待飲宴案到職務法庭出庭，今日陳述時一開頭就道歉，因本案牽連無辜的人、發生辦案困擾，他深感抱歉。徐名駒還站起來向法務部代表鞠躬：「幫我跟部長表達一下，讓他被質詢不好意思」。
徐名駒強調，他因為推動ESD永續教育而認識陳啟莊，陳啟莊一直不知道他是檢察官，都叫他老師或教授；他投身公職以來非常低調，將公部門檢察官身分與私領域教育理念推廣分得很開，發表文章從不自稱檢察官，都用老師的身分參與。
徐名駒說，他曾請陳啟莊吃飯，「我們一直有來有往」，2024年12月26日當天是陳啟莊回請，因為覺得餐廳的價位有點高，他的人格特質是不想欠別人，除了贈送陳啟莊8千元的健康食品，還主動跟陳啟莊表達會結算，之後付了6萬元給陳啟莊。
徐名駒認為，跟好朋友「吃滷肉飯都很高興」，不會想要接受招待，2024年12月間他為了公忙之餘趕出聽審權、政府採購保密措施等文章，一度生病住院，12月25日出院仍不舒服，但他為了「實踐公正轉型的理念」，仍抱病參加應酬。
徐名駒指出，檢評會以他收受財物超過3千元的標準移送並不合理，現在三星級到五星級飯店的一桌婚宴要價3萬5以上，如果一桌10人，1人就超過3千元，對於參加婚宴的司法官，硬要套用3千元上限，會造成1400多名檢察官「陷入危險」，只要一參加婚宴就超過3千元，最危險就是司法首長。
徐名駒引用《公務員廉政倫理規範》，親屬及經常往來的朋友應不受3千元限制，而他和陳啟莊是多年好友。
徐名駒委任律師林孝甄表示，被付懲戒人事前不知道吳乃仁會參加飲宴，如果吳乃仁沒來就不會被爆料，當天只是共同研討永續轉型ESG的普通聚會，依據談話內容的勘驗結果，都在閒聊「人力仲介、宇宙爆炸、野生小動物、運動法、ESG評鑑」等話題，完全沒談到與檢察官職務有關的事情。
林孝甄說，徐名駒因5萬8飲宴一事已被評為丙等，失去40萬獎金，再罰俸6個月太重，建請不付懲戒、免議或申誡。
林孝甄補充，《公務員廉政倫理規範》規定「正常社交禮俗市價不超過新臺幣3千元」，但那是2008年所訂，後來物價飆漲160％，3千元的標準已經不合時宜。
法務部代表蔡妍蓁當庭吐槽徐名駒，他已知陳啟莊惠買單，仍帶多名檢察官赴宴，形同慷他人之慨，仍形成接受高價飲宴之外觀，導致輿論批評，陳啟莊是否知道徐名駒是檢察官，不代表這對檢察官的形象沒有傷害，檢察官應該自我克制要求；在媒體披露此事後，其他檢察官有返還款項，徐名駒卻不提。
蔡妍蓁還說，徐名駒雖然道歉，仍對自己的不當行為無感，不清楚社會對於檢察官職務的期待與要求；徐名駒花很多時間以婚宴為例解釋《公務員廉政倫理規範》，難道他參加婚宴都沒包禮金？怎會這樣解釋？
徐名駒藉著最後陳述的機會，回應法務部代表他只是報告研究《公務員廉政倫理規範》的心得，並非對法務部不敬，「法務部是我愛護的機關」。
法務部代表蔡妍蓁建請職務法庭判罰徐名駒現職月俸6個月。法界人士透露，以徐名駒的司訓所期別，月薪大約18萬，罰薪半年是108萬元。審判長諭知，本案辯論終結，1月23日宣判。
