▲徐名駒過完56歲生日約一個禮拜，就因為招待飲宴案前往職務法庭出庭。（圖／記者劉松霖攝）

▲徐名駒說，因為推動ESD永續教育理念而結識人力資源業者陳啟莊，對方一直不知道他是檢察官，以為他是老師、教授。（圖／記者劉松霖攝）

▲徐名駒質疑公務員廉政倫理規範規定收受財物不超過3千元以不合時宜，現在婚宴平均每人價位超過3千5，只要一吃喜酒就「陷入危險」。（圖／記者劉松霖攝）

▲徐名駒強調與吳乃仁的飯局中並無談及任何案情，除了閒聊ESG評鑑，還有野生動物和宇宙大爆炸。（圖／記者劉松霖攝）

，事後遭媒體踢爆，。今日開庭時，等話題，他還說公務員收受財物以3千元作標準已經不合時宜，現在婚宴一桌平均下來，每個人都會超過3千，卻被法務部代表吐槽「難道你參加婚宴都沒包禮金？」徐名駒剛過完56歲生日不久，就因為招待飲宴案到職務法庭出庭，今日陳述時一開頭就道歉，因本案牽連無辜的人、發生辦案困擾，他深感抱歉。徐名駒還站起來向法務部代表鞠躬：「」。徐名駒強調，他因為推動ESD永續教育而認識陳啟莊，；他投身公職以來非常低調，將公部門檢察官身分與私領域教育理念推廣分得很開，發表文章從不自稱檢察官，都用老師的身分參與。徐名駒說，他曾請陳啟莊吃飯，「我們一直有來有往」，2024年12月26日當天是陳啟莊回請，因為覺得餐廳的價位有點高，徐名駒認為，，2024年12月間他為了公忙之餘趕出聽審權、政府採購保密措施等文章，一度生病住院，12月25日出院仍不舒服，但他徐名駒指出，，只要一參加婚宴就超過3千元，最危險就是司法首長。徐名駒引用《公務員廉政倫理規範》，親屬及經常往來的朋友應不受3千元限制，而他和陳啟莊是多年好友。徐名駒委任律師林孝甄表示，等話題，完全沒談到與檢察官職務有關的事情。林孝甄說，徐名駒因5萬8飲宴一事已被評為丙等，失去40萬獎金，再罰俸6個月太重，建請不付懲戒、免議或申誡。林孝甄補充，法務部代表蔡妍蓁當庭吐槽徐名駒，他已知陳啟莊惠買單，仍帶多名檢察官赴宴，形同慷他人之慨，仍形成接受高價飲宴之外觀，導致輿論批評，陳啟莊是否知道徐名駒是檢察官，不代表這對檢察官的形象沒有傷害，檢察官應該自我克制要求；在媒體披露此事後，其他檢察官有返還款項，徐名駒卻不提。蔡妍蓁還說，徐名駒雖然道歉，仍對自己的不當行為無感，不清楚社會對於檢察官職務的期待與要求；徐名駒藉著最後陳述的機會，回應法務部代表他只是報告研究《公務員廉政倫理規範》的心得，並非對法務部不敬，「法務部是我愛護的機關」。。審判長諭知，本案辯論終結，1月23日宣判。