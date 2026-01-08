我是廣告 請繼續往下閱讀

備受矚目的「2026 渣打臺北公益馬拉松」將於本周日（11日）熱血起跑。本屆賽事以「一起，跑更遠」為主題，號召全民透過跑步響應公益。為了協助跑者以最佳狀態迎賽，主辦單位首度打造為期三天的「跑者備賽基地」，自今（8）日起至10日於臺北松菸文創園區五號倉庫盛大登場。活動首日特別邀請中職啦啦隊女神崔荷潾、賴可與小映熱力開場，為全台跑者注入最強應援能量。渣打臺北公益馬拉松首創的「跑者備賽基地」，不僅是跑者領取物資的據點，更是一個結合多元運動品牌與體驗的期間限定空間。渣打銀行指出，這是賽事服務的全新升級，旨在陪伴跑者在出發前做好裝備、身體與心理的全方位調適。基地規劃了完整的三天陪伴計畫：首日聚焦於裝備與訓練分享，邀請知名跑者梁哲睿及運動網紅一輪交流備賽與孕期跑步關鍵；第二天則轉向身體機能，由網紅營養師Luca（嚕藥師）傳授補給觀念，並由專業物理治療師講解賽後修復；第三天則主打心靈放鬆，透過瑜珈伸展課程與現場DJ演出，讓跑者在開跑前獲得身心靈的平衡。備賽體驗在科技與品牌加持下也全面升級，現場集結了知名運動品牌 New Balance 提供全新跑鞋 1080 V15 的試跑體驗，跑者完成拍照打卡任務即可獲得限量「New Balance 跑動模型車」。此外，主打運動科技的 IMOTEK 艾蒙特科技則提供免費步態與跑步姿勢檢測服務，透過專業分析協助跑者掌握自身狀態。為了讓跑者一網打盡所需裝備，基地攜手 GA 黃金甲、給力貼 PowerMax 及 FAV 運動傷害預防專家推出專屬優惠，跑者只要憑號碼布，即可享受包括免費貼紮服務、科技檢測、以及價值不菲的熱身舒緩組合等多項好禮。即日起至1月13日，憑號碼布至全台指定門市消費，更可享有最高 1,200 元的折抵優惠。除了完善的備賽服務，主辦單位在賽前一日（10日）也貼心地為海外選手規劃了「Shakeout Run」專業訓練。這條路線串聯了臺北 101、國父紀念館等城市代表性地標，讓海外選手在輕鬆暖身的同時，能預先感受臺北市區的賽道氛圍並進行狀態調整。這項安排不僅促進了不同國籍跑者間的交流，更彰顯了渣打臺北公益馬拉松兼具國際視野與在地情懷的專業規劃，陪伴所有選手一起站上起跑線，跑向更好的明天。