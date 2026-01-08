我是廣告 請繼續往下閱讀

青壯世代心理健康支持方案預約步驟

為促進民眾心理健康，衛福部推動「青壯世代心理健康支持方案」，補助15至45歲每人3次免費心理諮商。心健司司長陳柏熹表示，今年將投入3.5億續辦，包括外籍人士持有健保卡也可使用。衛福部「青壯世代心理健康支持方案」上路後，提供15至45歲每人3次免費心理諮商，目前超過8萬人參與、20萬人次使用。陳柏熹表示，過往接受心理諮商民眾滿意度滿高，壓力感受也有下降。陳柏熹提到，其中有3分之1個案轉介後，等於是初步的窗口，無論是繼續諮商或到精神醫療的部分都有。使用年齡層則是15至45歲各占3成。衛福部今年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商，鼓勵青壯世代主動聆聽自己內心的聲音，並且在遭遇各種心理迷惘與困擾時，勇於向專業人員尋求協助，以維持身心健康。📍查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。📍預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。📍準備：準備身分證明文件。📍諮商：接受諮商服務。