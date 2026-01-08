北台灣下探5度冷到周末！日本國民品牌UNIQLO表示，台灣冬季FINAL SALE明（9）日下殺衝擊價格190元起，推薦防風刷毛外套、PUFFTECH輕暖科技外套等單品優惠新價格；GU本周也有十大降價單品開搶WARM PADDED夾層連帽外套、麥爾登立領大衣、錐形褲等，《NOWNEWS今日新聞》整理划算推薦清單一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
UNIQLO：冬季FINAL SALE「190元衝擊價格」！保暖PUFFTECH輕暖科技外套必收

氣溫直直降，北台灣下探5度好冷，UNIQLO表示，台灣將於1月9日至1月15日連續7天，推出冬季FINAL SALE衝擊價格190元起，推薦鎖定保暖服飾開搶！

《NOWNEWS今日新聞》記者整理最划算單品：

◾️479697 女裝 防風刷毛雙面連帽外套 優惠新價格990元。

◾️479751 女裝 PUFFTECH輕暖科技外套 優惠新價格1490元。

◾️482274 女裝 PUFFTECH輕暖科技無領外套 期間限定價格1690元。

◾️484251 女裝 PUFFTECH 輕暖科技無領外套（印花） 期間限定價格1690元。

▲UNIQLO冬季FINAL SALE，PUFFTECH輕暖科技外套優惠新價格。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲UNIQLO冬季FINAL SALE，PUFFTECH輕暖科技外套優惠新價格。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
添購保暖小物「下殺190元起」入手正是時候：

◾️478144 童裝 HEATTECH舒膚針織帽 特價190元（原價390元）

◾️481290 童裝 HEATTECH針織帽 特價190元（原價390元）

◾️481291 童裝 HEATTECH針織手套 特價190元（原價390元）

◾️478456 嬰幼兒 HEATTECH棉質內搭褲 特價190元（原價290元）

▲UNIQLO冬季FINAL SALE，保暖單品衝擊價格190元起。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲UNIQLO冬季FINAL SALE，保暖單品衝擊價格190元起。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
2026 UNIQLO春季推薦人氣新品：新色彩 x 新輪廓 x 新布料

UNIQLO秉持LifeWear精神打造「源於生活、因應日常不斷進化」設計，2026新年度春季新品採用新色彩 x 新輪廓 x 新布料，延續社群熱論的五大話題商品。包括超人氣繭型褲男款、JWA直筒牛仔褲新色登場、應顧客心聲而設計UNIQLO：C「繭型褲」男裝新上市、春季塑造「上窄下寬」身型的哈靈頓外套、防風立領布勞森外套等單品。

▲GU本周十大降價清單，外套、大衣都有折扣。（圖／GU gu-global.com）
▲GU本周十大降價清單，外套、大衣都有折扣。（圖／GU gu-global.com）
GU：本周十大降價單品！必買外套、大衣一次整理

台灣GU也將於19日至115推出2026新年第二波限時降價活動，本周一次登場10大熱銷單品清單，最高現省500元開搶：

◾️357546 Heavy Weight重磅休閒連帽上衣 限定價格690元（原價890元）

◾️359786 寬版直筒長褲 限定價格890元（原價990元）

◾️359636 女裝休閒風蝙蝠袖開襟外套 限定價格690元（原價790元）

◾️359084 女裝直筒九分牛仔褲 限定價格890元（原價990元）

◾️357378 WARM PADDED夾層連帽外套 新價格1290元（原價1490元）

◾️357379 Cozy Melton麥爾登立領大衣 新價格1490元（原價1990元）

◾️357917 羅紋壓線拉鍊針織外套 新價格790元（原價990元）

◾️357437 女裝 PUFF蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套 新價格590元（原價690元）

◾️357922 女裝 Heavy Weight重磅BARREL LEG錐形休閒褲 新價格790元（原價890元）

◾️358474 童裝 Heavy Weight重磅休閒連帽拉鍊外套 新價格390元（原價590元）

活動期間，只要登入GU APP會員，於全台門市與網路商店不限金額消費，還可參加抽獎，有機會把萬元前開式行李箱或豪華頸枕眼罩組帶回家。

資料來源：UNIQLOGU

相關新聞

羽絨外套哪一家最划算？UNIQLO、NET、GU最便宜推薦5家價格全攻略

UNIQLO羽絨外套「直降1000元」！保暖背心990元　聖誕禮物包裝曝

直擊／天氣冷爆！機能衣店擠滿人！結帳排到騎樓：這些商品被掃貨

冬天外套怎麼穿搭最保暖？達人公布最強挑選法：買1件實穿一整年