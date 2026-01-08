北台灣下探5度冷到周末！日本國民品牌UNIQLO表示，台灣冬季FINAL SALE明（9）日下殺衝擊價格190元起，推薦防風刷毛外套、PUFFTECH輕暖科技外套等單品優惠新價格；GU本周也有十大降價單品開搶WARM PADDED夾層連帽外套、麥爾登立領大衣、錐形褲等，《NOWNEWS今日新聞》整理划算推薦清單一次整理。
UNIQLO：冬季FINAL SALE「190元衝擊價格」！保暖PUFFTECH輕暖科技外套必收
氣溫直直降，北台灣下探5度好冷，UNIQLO表示，台灣將於1月9日至1月15日連續7天，推出冬季FINAL SALE衝擊價格190元起，推薦鎖定保暖服飾開搶！
《NOWNEWS今日新聞》記者整理最划算單品：
◾️479697 女裝 防風刷毛雙面連帽外套 優惠新價格990元。
◾️479751 女裝 PUFFTECH輕暖科技外套 優惠新價格1490元。
◾️482274 女裝 PUFFTECH輕暖科技無領外套 期間限定價格1690元。
◾️484251 女裝 PUFFTECH 輕暖科技無領外套（印花） 期間限定價格1690元。
添購保暖小物「下殺190元起」入手正是時候：
◾️478144 童裝 HEATTECH舒膚針織帽 特價190元（原價390元）
◾️481290 童裝 HEATTECH針織帽 特價190元（原價390元）
◾️481291 童裝 HEATTECH針織手套 特價190元（原價390元）
◾️478456 嬰幼兒 HEATTECH棉質內搭褲 特價190元（原價290元）
2026 UNIQLO春季推薦人氣新品：新色彩 x 新輪廓 x 新布料
UNIQLO秉持LifeWear精神打造「源於生活、因應日常不斷進化」設計，2026新年度春季新品採用新色彩 x 新輪廓 x 新布料，延續社群熱論的五大話題商品。包括超人氣繭型褲男款、JWA直筒牛仔褲新色登
場、應顧客心聲而設計UNIQLO：C「繭型褲」男裝新上市、 春季塑造「上窄下寬」身型的哈靈頓外套、 防風立領布勞森外套等單品。
GU：本周十大降價單品！必買外套、大衣一次整理
台灣GU也將於1月9日至1月15日推出2026新年第二波限時降價活動，本周一次登場10大熱銷單品清單，最高現省500元開搶：
◾️357546 Heavy Weight重磅休閒連帽上衣 限定價格690元（原價890元）
◾️359786 寬版直筒長褲 限定價格890元（原價990元）
◾️359636 女裝休閒風蝙蝠袖開襟外套 限定價格690元（原價790元）
◾️359084 女裝直筒九分牛仔褲 限定價格890元（原價990元）
◾️357378 WARM PADDED夾層連帽外套 新價格1290元（原價1490元）
◾️357379 Cozy Melton麥爾登立領大衣 新價格1490元（原價1990元）
◾️357917 羅紋壓線拉鍊針織外套 新價格790元（原價990元）
◾️357437 女裝 PUFF蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套 新價格590元（原價690元）
◾️357922 女裝 Heavy Weight重磅BARREL LEG錐形休閒褲 新價格790元（原價890元）
◾️358474 童裝 Heavy Weight重磅休閒連帽拉鍊外套 新價格390元（原價590元）
活動期間，只要登入GU APP會員，於全台門市與網路商店不限金額消費，還可參加抽獎，有機會把萬元前開式行李箱或豪華頸枕眼罩組帶回家。
資料來源：UNIQLO、GU
