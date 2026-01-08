我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院社會福利及衛生環境委員會今（8）日排審《人工生殖法》部分條文修正草案，其中，「代理孕母專章」部分引起外界關注。對此，有收養經驗的民進黨立委沈伯洋以自身為例，強調血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處。針對《人工生殖法》修法爭議，沈伯洋表示，他在立法院發言時提到，他由衷認為，代孕制度不僅僅在國外問題重重，它更不合適台灣。「大家都知道我的孩子是收養的！」沈伯洋提到，他的一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙彼此相愛，「愛才是家庭的基石，不是基因」。沈伯洋指出，在收養的過程中，會經歷說服長輩的過程，當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大，「許多長輩可能會認為：既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個自己的？」沈伯洋認為，這種壓力，會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步；更讓人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，那些正靜靜等待著被愛的孩子，反而減少了被看見的機會；他強調，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處，「不要緊抓著血緣不放，拜託」。沈伯洋提到，代孕衝擊的是身體自主權，而代孕根本的邏輯是「外包血緣的維持」，「法律有必要創造一個制度，犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？怎麼想都是不合理」。