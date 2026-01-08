我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣時間今（8）日下午Riot Games客戶端又出現狀況。（圖／LeagueOfLegends）

英雄聯盟爆全球大當機災情！原因尚未公布

▲《英雄聯盟》今（8）日展開2026年第一賽季，並公布以蒂瑪西亞為主題的宣傳片，遊戲也更新為26.1版本，內容大幅更新，卻又發生大當機災情。（圖／LeagueOfLegends）

▲據數據監控網站 Downdetector 網站顯示，台灣時間今（８）日下午4點多開始，英雄聯盟就出現當機災情，大量玩家開始回報伺服器連接出現問題。（圖／Downdetector ）

Riot近期頻頻出包！忘了更新憑證導致大斷線

Riot旗下遊戲《英雄聯盟》（LOL）又壞掉了！《英雄聯盟》今（8）日展開2026年第一賽季，並公布以蒂瑪西亞為主題的宣傳片，遊戲也更新為26.1版本，內容大幅更新。不過，台灣時間今（8）日下午4點多，全球《英雄聯盟》玩家又開始出現大量斷線、無法登入災情，更開始紛紛在社群上抱怨Riot。據數據監控網站Downdetector顯示，台灣時間今（8）日下午4點開始，《英雄聯盟》就出現伺服器斷線災情，大量玩家回報伺服器連接出現問題。目前尚未開啟遊戲的玩家已無法登入，在遊戲內的玩家也有不少被踢出遊戲，導致扣分。除此之外，Riot旗下另一款遊戲《特戰英豪》（Valorant）也出現部分故障狀況。事件發生後，大批玩家在社群上發文抱怨：「怎麼才剛改版就壞了」、「現在連登入都不行了」、「距離上次憑證問題還沒多久，現在又出問題了」、「今天改版耶！Riot拜託快修好」。《NOWNEWS》記者實際測試發現，目前多數玩家主要問題發生在無法使用Riot Games的遊戲客戶端登入遊戲，就算順利輸入帳號密碼，畫面也都會維持在轉圈等待的情況，目前仍有待Riot官方排除問題。事實上，這已經不是Riot近期第一次遊戲服務出現狀況。早在1月5日，Riot Games 就曾透過官方社群平台承認伺服器故障：「我們注意到一個影響遊戲運行並導致部分玩家無法登入的問題。排位賽列隊已暫時關閉，我們正在努力修復。感謝大家的耐心等待。」結果被玩家發現，該次遊戲斷線的導火線竟是「SSL 憑證過期」，因為Riot Games 之前使用的憑證是在2016年1月7日生效，並於2026年1月4日到期。最終，Riot Games緊急更新了憑證，而且一次就申請了100年效期，要等到2125年12月12日才會到期。