仙人掌桿菌是什麼？

中毒症狀、汙染途徑有哪些？

▲食藥署官網提醒，若誤食仙人掌桿菌的汙染食品，可能會出現腹瀉等症狀。（示意圖／取自photoAC）

仙人掌桿菌發生原因有哪些？

仙人掌桿菌如何預防及治療？

國際食品大廠雀巢（Nestlé）部分奶粉檢出仙人掌桿菌，總公司於英國、香港等政府機關發布雀巢嬰兒配方食品的回收警訊。台灣雀巢公司自主通報2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品，啟動預防性自主下架。對於仙人掌桿菌是什麼、中毒症狀有哪些、發生原因、潛伏期等，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。食藥署表示，台灣雀巢公司自主通報，去年進口的2批產品，包括「啟賦幼兒成長專用配方」產品批號51690017C1、「啟賦幼童成長專用配方」產品批號51680017C2。因為無法完全排除受到仙人掌桿菌的汙染，基於對消費者保護的要求，啟動預防性下架。根據食藥署官網資料，仙人掌桿菌(或稱蠟樣芽孢桿菌)周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名。若食品原料或加工環境中含有仙人掌桿菌或其孢子，加工過程中，加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，或在加熱後食品放置在室溫下的時間過長，孢子可能會萌發，仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素而導致食品中毒。潛伏期短(約0.5至6小時)，大部分和米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長。吃下肚可能會出現噁心及嘔吐等症狀。潛伏期較長(約6至15小時)，大部分主要以香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品等，常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。食藥署官網顯示，仙人掌桿菌極容易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。而食品被仙人掌桿菌污染後，大部分不會有「腐敗變質」的現象；除了米飯有時稍微發黏等。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未徹底加熱，因而導致中毒。食藥署表示，通常給予適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。食藥署官網也提醒，食品烹調後儘速食用，若未能馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存時間較短者，如2天者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過兩天以上者務必冷凍保存。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪時則提醒，仙人掌桿菌會引起食物中毒，而嬰幼兒器官仍在發育中，相較於成人更加脆弱，且沖泡奶粉的水溫並不會太高，不足以將細菌破壞，若攝入，數小時內就可能引起急性腸胃炎症狀，會比大人更危險，嚴重可能造成敗血症等併發症，家長要特別留意。