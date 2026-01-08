我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林妍霏稱台灣男生現在只愛韓國進口，物化女性發言掀起爭議。（圖／翻攝自IG@str_network）

喜劇演員林妍霏在好友天殘離世時，曾經發文痛批女方前男友賀瓏是渣男，掀起不少討論，日前一段她在脫口秀的發言掀起爭議，她在其中批評韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢行為做作，在社群引發許多粉絲批評，「罵賀瓏結果消費女性啦啦隊，根本是女權自助餐。」林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，因為中文不是她的母語，所以聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，而是蠻橫的形象，認為李多慧在家一定叼著煙、喝酒、罵髒話的人。另一段則是林妍霏提到台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，她以李珠珢前陣子拍攝全家喝水廣告為例，認為她在廣告中只說了：「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！（台語）」認為廣告內容甚至荒唐，一定會有許多罵聲，結果YouTube留言區全是誇李珠珢可愛的留言，讓她直呼：「這樣也可以？」認為李珠珢就是販賣可愛而已，若是換成蔡英文來拍一定不會有一樣效果。林妍霏兩段脫口秀的內容在網路上掀起許多爭議，「中文不是李多慧的母語，然後關起門來她要怎樣是她的自由」、「這對話很像一群女人下午茶，眼紅別人的酸言酸語，是不太懂笑點在哪啦」、「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」、「這個段子最失敗的地方不是拿李珠珢、韓援或是台男開玩笑，而是只聽到批評、取笑。」許多網友認為林妍霏日前才幫好友天殘罵賀瓏渣男，卻在表演的時候嘲笑女性、物化他人，雖然脫口秀會有許多嘲諷的內容，不過拿這種話題來開玩笑一點也不幽默。