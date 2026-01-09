我是廣告 請繼續往下閱讀

▲料理怪物的紅蘿蔔蛋糕材料有紅蘿蔔、柳橙、布里歐吐司（可用鮮奶吐司替代）、瑞可塔乳酪（Ricotta Cheese，可用奶油乳酪替代）、原味優格等。（圖／記者徐銘穗攝）

料理怪物：零生味「紅蘿蔔蛋糕」

▲用現成紅蘿蔔汁煮糖漿，糖量減少，再加黃檸檬汁增添風味。（圖／記者徐銘穗攝）

▲蜜漬紅蘿蔔要煮到紅蘿蔔變軟、橙汁收乾變濃稠。（圖／記者徐銘穗攝）

▲乳酪醬比例沒有曝光，可以邊調邊試，以微酸清爽為主。（圖／記者徐銘穗攝）

▲用準備裝蛋糕的玻璃罐壓出一塊塊吐司。（圖／記者徐銘穗攝）

▲吐司沾滿紅蘿蔔糖漿，就可以開始組裝了。（圖／記者徐銘穗攝）

▲原版還有裝飾炸薑絲，但考量家庭製作繁瑣度，此步驟省略，有興趣者可自行挑戰。（圖／記者徐銘穗攝）

侯德竹：功夫菜「魚香紅蘿蔔」

▲不用辛苦去蝦殼、蝦腸再剁碎，用現成的冷凍蝦漿就能做魚香紅蘿蔔。（圖／記者徐銘穗攝）

▲紅蘿蔔第一刀切到底但不切斷，第二刀再切斷，形成一個「開口笑」口袋。（圖／記者徐銘穗攝）

▲解凍後的冷凍花枝蝦漿直接擠入開口中，就是名為「鑲」的料理手法。（圖／記者徐銘穗攝）

▲放進電鍋，外鍋放7至一杯水蒸，跳起來就完成了。（圖／記者徐銘穗攝）

實測心得：這味道太神！

▲蒸熟後的紅蘿蔔甜味與鮮味蝦漿完美融合，即便沒有神級醬汁，單沾淡醬油就非常好吃。（圖／記者徐銘穗攝）

▲搭配微酸的乳酪醬與蜜漬紅蘿蔔的柑橘香氣，層次豐富且完全不膩口。（圖／記者徐銘穗攝）

同場加映：台版「料理地獄」本週六 101 登場！

Netflix人氣綜藝《黑白大廚第二季》熱度爆棚，「無限料理地獄」關卡再次降臨！本季最終戰況激烈，由黑湯匙代表「料理怪物」端出的創意甜點「紅蘿蔔蛋糕」，對決白湯匙「傳奇大廚」侯德竹的功夫菜「魚香紅蘿蔔」。在勝者揭曉前，《NOWNEWS今日新聞》搶先根據節目細節，挑戰復刻料理這兩道神級菜色。實測結果讓人跌破眼鏡，尤其是那道看似獵奇的蛋糕，美味程度竟讓人一口上天堂！快來看我們的完整紅蘿蔔蛋糕食譜與實作心得。紅蘿蔔蛋糕完全沒有草腥味，口感像布丁般入口即化。買不到瑞可塔乳酪？用「奶油乳酪+優格」也能神還原。魚香紅蘿蔔蒸過後的鮮甜，與蝦漿是絕配，不淋醬也美味。料理怪物在節目中展現了驚人的創意，將紅蘿蔔轉化為精緻甜點。這份紅蘿蔔蛋糕食譜的最大亮點，在於利用糖漬與乳酪醬，徹底消除了紅蘿蔔特有的土味。紅蘿蔔、柳橙、砂糖、布里歐吐司（可用鮮奶吐司替代）、瑞可塔乳酪（Ricotta Cheese，可用奶油乳酪替代）、原味優格、萊姆汁、炸薑絲（選用）。1. 熬煮紅蘿蔔糖漿 料理怪物原版是使用紅蘿蔔榨汁，為了方便家庭操作，我改用市售胡蘿蔔蔬果原汁（280ml）。由於果汁已有甜度，糖量建議減至 50 公克（約原本的 1/4），開小火煮至冒泡、質地變濃稠後，放涼備用。2. 製作蜜漬紅蘿蔔片 將紅蘿蔔切成薄片，放入小鍋中，倒入柳橙汁（需淹過紅蘿蔔）。台灣柳丁甜度足，僅需加一小匙糖及 1/4 顆黃檸檬汁提味。開小火燉煮至紅蘿蔔片變軟透明、橙汁收乾即可。3. 調製特製乳酪醬 節目中使用瑞可塔乳酪，若在大賣場買不到，推薦使用「奶油乳酪（Cream Cheese）」加上原味優格、萊姆汁（或黃檸檬）混合。我也加了一點檸檬皮增添香氣，比例可邊調邊試，以微酸清爽為主。4. 最終組裝 將布里歐吐司去邊切塊（或用玻璃罐壓出圓形），浸泡在紅蘿蔔糖漿中吸滿精華。接著在容器中依序堆疊：一層吸飽糖漿的吐司、一層乳酪醬、再一層吐司，最後鋪上蜜漬紅蘿蔔片即大功告成！註：原版還有裝飾炸薑絲，但考量家庭製作繁瑣度，此步驟省略，有興趣者可自行挑戰。白湯匙侯德竹展現了深厚的中式底蘊，這道魚香紅蘿蔔將平凡食材變成了宴席大菜。紅蘿蔔、蝦漿（或冷凍花枝蝦漿）、花椰菜、魚香醬汁材料（蔥薑蒜、醋、糖、辣豆瓣等）。1. 刀工與鑲餡 紅蘿蔔削皮去頭尾，切成「夾心」狀：第一刀切到底但不切斷，第二刀再切斷，形成一個「開口笑」口袋。將解凍後的冷凍花枝蝦漿直接擠入開口中，方便又快速。2. 電鍋蒸煮 將鑲好的紅蘿蔔放入大同電鍋，外鍋放一杯水蒸熟。若喜歡紅蘿蔔帶有脆口感，外鍋水可減至 7-8 分滿；一杯水則口感偏軟爛，視個人喜好調整。3. 解析魚香醬汁 侯大廚的醬汁較為清淡神秘，我們依照傳統魚香醬邏輯復刻：以蔥、薑、蒜、辣椒爆香，調入糖、醋、醬油及少許水，最後勾芡。這步驟考驗個人調味功力，也是這道菜的靈魂所在。為了重現《黑白大廚第二季》的這場經典對決，特地前往賣場採購，幸運遇上紅蘿蔔買一送一。雖然紅蘿蔔蛋糕的關鍵食材布里歐麵包與瑞可塔乳酪沒買到，但使用鮮奶吐司與奶油乳酪替代，效果出奇的好。原先對魚香紅蘿蔔較有把握，蒸熟後的紅蘿蔔甜味與鮮味蝦漿完美融合，即便沒有神級醬汁，單沾淡醬油就非常好吃、加點香菜末更讚，是一道極佳的家常宴客菜。反倒是起初讓人抱持懷疑的紅蘿蔔蛋糕，實測結果讓人「驚呆了」！吸滿糖漿的吐司口感濕潤綿密，宛如高級布丁，搭配微酸的乳酪醬與蜜漬紅蘿蔔的柑橘香氣，層次豐富且完全不膩口。沒想到紅蘿蔔與甜點竟然是天作之合，這味道真的會讓人直上天堂！強烈推薦大家在家動手做做看。看完這篇「紅蘿蔔地獄」的復刻實測，如果還覺得意猶未盡，明天星期六（10）Netflix 直接把戰場搬到台北 101 了！這場台版「無限料理地獄」活動，將集結 13 間人氣攤販針對「神秘食材」進行極限對決，現場還招募百位民眾擔任評審試吃。不想錯過這場美食肉搏戰的話，10日不妨衝一波信義區，親身感受比節目更緊張的美味廝殺。