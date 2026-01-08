我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電8日盤後鉅額交易再刷新高。根據證交所資料，台積電鉅額配對成交價最高衝上1729.92元，成交張數15張，金額約2594.8萬元。目前台積電每漲跌1元約影響台股7.74點，因此換算1729.92元，與今日台積電收盤價1685元，約45元，溢價26%，換算加權指數仍有348點上行空間，持續突破歷史高點。台積電8日盤後鉅額交易共12筆，成交價區間落在1650元至1729.92元。法人指出，若以鉅額高價與現股收盤價的價差推估，仍反映市場對後續指數續攻的期待。外資圈近期密集調整台積電目標價，瑞穗從1730元上修到2000元，小摩把目標價從1700元調到2100元，高盛調升至2330元，另外Aletheia資本則喊出外資圈目前最高，上看2400元，麥格理最新把台積電目標價從1710元大幅上修到2150元，整體多維持「買進」或「優於大盤」，顯示資金仍把台積電視為核心押注標的。