台北市某私立貴族中學8日下午發生墜樓事件！一名年約16歲的高一生因不明原因從高處墜落，經緊急送往國泰醫院搶救後仍宣告不治。警方已介入調查，相關經過與原因仍待釐清。校方也緊急發內部信，說明該次事件並安撫師生情緒。校方表示，事發於下午3時44分，第一時間即啟動緊急應變機制，由校長與相關人員陪同學生就醫，並同步通報教育局。教育局學務校安室人員也趕赴醫院關心，提供必要協助。事件發生後，校方迅速向全校師生與家長發出說明信，表達震驚與不捨，並提醒面對突發意外，學生可能出現多種情緒反應，如震驚、悲傷、失眠、焦慮、注意力下降，甚至出現否認、憤怒或自責等情緒，這些皆屬常見且正常的心理反應，鼓勵同學接納自身感受。校方與輔導室也提供建議，鼓勵學生透過與信任的老師、同學或家人分享心情，並維持規律作息、均衡飲食，或從事運動、閱讀、繪畫等活動，協助穩定情緒。信中也提醒，若相關不安、焦慮情緒超過一個月仍無法平復，且已影響生活與學習，應主動向家人或學校輔導室尋求專業協助。校方同時呼籲家長，在陪伴孩子前先照顧好自身身心狀態，才能承接孩子的情緒。