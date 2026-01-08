我是廣告 請繼續往下閱讀

美股8日開盤後科技股承壓走低，AI題材等待下一個利多消息刺激，另一方面，受到美國總統川普主張要將軍事預算提高至1.5兆美元激勵，國防股表現強勁，從昨天川普放話不允許發放股息或回購股票的疲軟中反彈，洛克希德馬丁股價盤中大漲8％。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲158.69點，或0.32％；標普500指數上漲1.26點，或0.02％；那斯達克指數下跌124.111點，或0.53％；費城半導體指數下跌144.65點，或1.91％。根據《CNBC》報導，科技股低迷，Meta、蘋果、甲骨文（Oracle）等AI題材股在盤中均下跌，對整體市場造成了拖累。不過，科技巨頭的跌幅並不深，而表現亮眼的國防股則是發揮出撐盤作用。在川普發出提高軍事預算的呼籲後，國防股應聲大漲，諾斯洛普·格魯曼（（Northrop Grumman））股價盤中一度勁揚逾10％，軍火鉅子洛克希德馬丁股價也大漲8％，帶動相關類股走強。分析師沃許（Anne Walsh）表示，「地緣政治新聞往往只會在短時間內影響市場，但這些影響通常會被市場消化，然後市場將重新關注那些對價格走勢影響更大的因素，例如利潤、估值和其他指標」。沃許認為隨著投資人逢低買入心態回歸，重新調整投資組合的機會將非常有限，隨著估值正常化和聯準會今年有望降息，沃許表示股市基本面仍然相當良好，但是建議投資人做好分散投資。