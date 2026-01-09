我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍一架機號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍持續搜尋失聯的飛官辛柏毅上尉，空軍飛行員在保家衛國時面臨的危險性再度引發討論。前空軍官員表示，工作量大、航空公司搶人，讓空軍面臨飛行員荒。前空軍作戰管制中心主任宋文溪表示，一位飛行員的養成需要花費大量的時間培訓和磨練，辛柏毅的飛行總時間600多小時，而F-16飛行時數才300小時，這在早期F-16換裝年代屬於非常嫩的小飛官，但現在已經是完成戰備可以訓練領隊，同時可以去擔任作戰任務的飛官，所以早期飛行時間與經驗的金字塔比較扁平，現在變成比較窄高，尤其現在空防的需要急需盡快補足飛行員，在這樣嚴峻的條件下，每個基地對於飛行員的訓練更不可能鬆懈，對所有飛行員的要求也會非常嚴格。宋文溪表示，但台灣空軍所面臨的第一個麻煩是「人才流失」非常嚴重，除了少子化影響當兵的人減少，服役年限到達即提出退伍申請的人也更多。過去培養一位飛官的程序非常嚴謹，若有資格不符、要求沒達到就會進行淘汰，但現在希望盡量不淘汰，就盡力培養出來而不淘汰，收進來一百名受訓，就希望要有一百名結業，盡力把每一位學弟培養到能獨當一面，以確保完飛行員的人力是足夠的。宋文溪說，台灣飛行員的工作量大，常常一人分飾多角，除了要做行政工作外，所有跟飛行有關的任務準備、業務準備、國軍的提示要求規範，甚至巡視營區安全等，也都是飛行員需要投身下去做。機工長在檢查時候，飛行員也要在一旁進行機務督導，機場旁的輔導飛行室、警戒、任務待命編組等都是工作之一；當有長官要進行視察時，更有可能會天天加班做報表也是常態，雖然這些早已成為飛官們的習慣，但常態性工作負荷早已讓飛行員與國外的飛行員相比較，無法平衡勞力付出。宋文溪指出，反觀美國的飛行員，他們只要一落地，就去旁邊的餐廳討論當天的飛行過程，其他都工作都有專人處理，明確的分工讓工作環境友善。因此，不少人從美國受訓回來後，年資一到，就會辦理退休轉到民航工作。宋文溪直言，留不住飛行員最大問題在工作量，若能明確分工，把不屬於飛行員的工作排除，把專業留在飛行工作上，才有機會留住好人才。