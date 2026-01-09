我是廣告 請繼續往下閱讀

停擺多年的國共論壇昨（8）日傳出將恢復舉行，於1月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊出席。此為一兩岸政黨交流的重要平台， 也象徵國民黨主席鄭麗文去年上任後，國共交流邁入新階段。對此，蕭旭岑回應，兩黨互動事宜有具體進展確認後，會向外界說明。根據《梅花新聞網》報導，起始於2006年的國共論壇將在今年重啟，並於1月27日至 29日在北京舉行，由蕭旭岑領隊，並於30日進行參訪行程，隨後返台。此為2016年時任國民黨主席洪秀柱於舉行「兩岸和平發展論壇」後，國共論壇再次啟動。2006年的首屆國共論壇由連戰、胡錦濤促成，定調以「經貿合作、和平發展」為主軸，讓國共兩黨在非官方架構下，找到穩定接觸的管道。多年來，論壇議題逐步延伸至經貿、觀光、農業、教育及地方政府合作等領域。針對此消息，蕭旭岑今（9）日指出，鄭麗文主席上任後，致力於恢復兩黨互信與溝通平台，相當具有成效。有關兩黨互動事宜，有具體進展確認後，會向外界說明。