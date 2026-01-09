前氣象局長鄭明典在臉書粉專發文表示，昨（8）日下午全台仍在10度以上，入夜後短短4小時內就陸續跌破10度，台北氣溫更是直直落，今年首波寒流也已正式達標。鄭明典提醒，北台灣低溫區與雲量關聯高，氣溫分布難掌握，而早晚輻射冷卻效應強，早出晚歸的民眾一定要注意保暖，低溫地區則建議晚點出門，「10度以下低溫對健康會有威脅的。」

全台4小時內跌破10度！鄭明典示警：輻射冷卻發威

鄭明典昨日下午17時20分觀測氣溫時，當時全台各地仍維持在10度以上，最低溫為新北市富貴角10.1度。他表示西半部地區多為晴空，相對濕度低、風速弱，造成的輻射冷卻很快就會讓氣溫跌破10度。

而鄭明典晚間21時再度觀測，果真各地低溫陸續滑落到10度以下，最低溫為新北市石碇區7.5度，讓他驚呼：「好快！全部10度以下！」他表示，輻射冷卻發威，平地低溫在短短4小時內降至10度以下，代表這不是小範圍的局地現象。

鄭明典特別提醒民眾，晚上的輻射冷卻範圍廣，氣溫下降的幅度預期也不會太小，早出或晚歸的朋友，務必做好保暖工作，「10度以下低溫對健康會有威脅的。」

▲（圖／取自鄭明典臉書粉專）
▲鄭明典昨日下午17時20分觀測氣溫時，當時全台各地仍維持在10度以上，而他21點再度觀測，各地低溫就已陸續滑落到10度以下。（圖／取自鄭明典臉書粉專）
入冬首波寒流達標！台北低溫直直落　北台灣非常冷

鄭明典今凌晨再次貼出台北測站氣溫圖，指出台北測站氣溫直直落，圖表可見昨日中午高溫還在15度左右，但越晚氣溫崩跌越快，到了午夜12點已跌到接近10度，今年首波寒流已正式達標。

鄭明典示警，北台灣非常冷，低溫區域與低雲量分布高度相關，但雲量難以預測，因此當前氣溫分布基本上是「無法完全掌握」，他提醒低溫地區的民眾務必提高警覺，尤其清晨降溫最為明顯，建議能晚點出門就盡量延後，「晚點出門就不會那麼冷！」

▲（圖／取自鄭明典臉書粉專）
▲鄭明典表示，低溫區域與低雲量分布高度相關，但雲量難以預測，因此當前氣溫分布基本上是「無法完全掌握」，能確定的是北台灣非常冷。（圖／取自鄭明典臉書粉專）
資料來源：鄭明典臉書粉專中央氣象署

