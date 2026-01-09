我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選提名開展，民進黨在台南、高雄市的人選仍未定，有意角逐初選的立委們競爭激烈，引外界高度關注。對此，前立委郭正亮昨（8）日指出，綠營在好多地方的民調都不一致，萬一第一名和第二名民調接近，選民恐怕不會心服，這就會給國民黨製造機會。郭正亮昨上《新聞大白話》表示，台南市長之戰，國民黨立委謝龍介一定會大失所望，因為如果綠營是林俊憲出線，總統賴清德起碼會下鄉助選50次，因為台南是非贏不可的地方。根據現在看到的民調，大部分都是陳亭妃贏，如果這樣還讓林俊憲出線，他怎麼可能不努力？郭正亮認為，民進黨在台南、高雄都有類似的問題，很可能第一名跟第二名最後搞不好差不到2個百分點，那就跟彰化一樣，陳素月和黃秀芳也差不到2個百分點，人家會心服嗎？一樣的問題，國民黨今年的機會搞不好就在這裡，比如藍委謝衣鳳在彰化可能也是苦戰，可是綠營很可能因為民調很近，所以支持另外一人的人不一定會心甘情願。不過，這也要到時候再觀察。另外，郭正亮也指出，民進黨有好幾個地方，都讓人感覺有一隻神秘的手介入，因為跟幾份他比較信得過的民調相比，結果都不一致，好多份民調真的都不太一樣。