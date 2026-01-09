玉山今（9）日上午下雪了！中央氣象署觀測資料表示，海拔3858公尺的玉山氣象站今早有-4.7度低溫，昨日-7.9度雖更低溫，但僅出現霧淞，今早6時則是驚喜出現降雪，且目前降雪持續中。畫面可見一片白雪覆蓋氣象站與山頭，植被皆染上一片雪白，陣陣落雪隨著強風掃下，目前積雪已來到1公分深。
玉山今早6點下雪了！積雪已1公分高 雪白美景超夢幻
玉山昨日雖僅有霧淞，但今早6時起觀測到下雪，且截至8時30分都仍持續在降雪中，目前積雪已累積1公分深，白雪隨風落下並覆蓋在高山上，一片雪白的景象相當美麗。
入冬首波寒流已在今晨達標，中央氣象署指出，本週雖低溫明顯，但屬於乾冷型態，水氣不足、降雪機率低。不過，嘉義阿里山昨日上午8時55分仍睽違8年降下降下20分鐘的白雪。氣象署也提醒，明日還有一波新冷氣團報到，未來一周前往高山，早晚一定要特別注意路面結冰情形。
資料來源：中央氣象署
