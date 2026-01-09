氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中發文表示，2026年首波寒流達標，今年雖偏晚，但近5年最晚紀錄仍是2022年。受強冷空氣與輻射冷卻效應同步影響，全台天氣明顯轉寒，今晨平地最低溫出現在新北石碇5.8度，高山南投信義更降至零下6.7度。他提醒，最冷時段尚未結束，今晚至明晨輻射冷卻將使氣溫再下跌，提醒民眾務必嚴加防寒。
2026年首波寒流達標！林得恩示警：最冷時段還沒完
林得恩指出，受強冷空氣持續南侵，加上夜間輻射冷卻效應疊加影響，全台各地天氣寒冷。昨晚11時50分，台北測站氣溫已測得10.4度，代表今年首波寒流達標。
截至今日清晨4時，各地低溫持續下探，平地最低溫出現在新北市石碇，僅攝氏5.8度，台北市北投區也降至6.1度次之；高山地區則以南投信義鄉最冷，氣溫一度跌到零下6.7度。不過林得恩提醒，最冷時段可能還沒完，依各國數值模式模擬顯示，輻射冷卻效應最為顯著的降溫時段，將落在今晚到明晨之間，呼籲民眾務必加強防寒保暖措施。
今年首波寒流不是最晚！2022年2月才迎寒流
林得恩也透露，2026年的首波寒流出現在1月8日，若與過去5年相比，雖然發生時間偏晚，但卻不是最晚，2022年首波寒流發生在當年的2月20日，是近5年來最晚紀錄。
2021年至2026年寒流達標日期：
2026年首波寒流達標在1月8日。
2025年在當年1月27日。
2024年在前年12月21日。
2023年同樣為前年12月18日。
2022年最晚，發生在當年的2月20日
2021年為前一年的12月30日。
資料來源：臉書粉專「林老師氣象站」
