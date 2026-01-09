我是廣告 請繼續往下閱讀

美股昨日漲跌互見，台股今（9）日延續氣勢開紅盤，加權指數微幅上漲9.9點，報30370.45點；台積電則開低報1665元，下跌20元。大盤開紅，上櫃指數也同步開紅，漲0.42點，報280.48點。權值股則漲跌不一，台積電下跌20元，報1665元；鴻海上漲0.5元，報230元；台達電下跌10元，報1000元；廣達上漲5元，報278元；聯發科上漲10元，報1455元；富邦金則呈平盤，報97元。美股道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收49266.11點；那斯達克指數下跌104.259點或0.44%，收23480.016點；S&P 500指數上漲0.53點或0.01%，收6921.46點；費城半導體指數下跌138.77點，或1.83%，收7436.098點。美股週四看似波瀾不驚，實際上資金動向出現明顯變化，投資人拋售先前領漲的科技股，轉向布局能源、消費必需類股與小型股。與此同時，國防類股漲勢成亮點，美國總統川普表示，希望將年度軍事支出提高50%至1.5兆美元，帶動相關族群走揚。地緣政治風險同樣牽動市場情緒。川普在受訪時表示，美國可能在多年內主導委內瑞拉，並掌控其石油收入，呼應美國能源部長提出的「無限期」策略，同時，針對格陵蘭的相關議題也持續受到關注。市場也關注週五發布的12月非農就業報告，這將是美國政府停擺後首批可靠的數據之一。此外，投資人留意美國最高法院是否將就川普任內加徵關稅合法性作出裁決，美國最高法院將在週五列為意見發布日。