▲邊荷律遭逢爸爸過世，媽媽又因為過於難過病倒需開刀。（圖／翻攝自邊荷律IG@yuling34）

來不及道別成終身遺憾 媽媽病倒再添重擔

▲邊荷律好友李珠珢透過貼文關心邊荷律，直呼：「一定要打電話給我，好嗎，姊姊！」（圖／翻攝自李珠珢IG@0724.32）

好友暖心發聲 李珠珢真情告白惹鼻酸

▲李雅英也透過社群關心邊荷律：「現在爸爸會一直陪在身邊、守護著家人。」（圖／翻攝自李雅英IG@yyyoungggggg ）

暫別舞台承諾帶笑回歸 團隊全力相挺

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律本月初突傳家庭巨變，她在社群平台親自證實父親離世的消息，並在第一時間取消原定行程，緊急返韓處理後事，隨後她於昨（8）處理完後事後首度對外發聲，坦言自己「十分痛苦」，不僅爸爸過世，媽媽也因此病倒需要開刀。對此，邊荷律的好朋友李珠珢與李雅英分別在留言處送上關懷為好友加油打氣，讓不少粉絲看完都十分鼻酸。這場突如其來的噩耗讓邊荷律措手不及，也讓長期關注她的球迷與粉絲相當不捨，邊荷律坦言得知消息當下幾乎無法冷靜思考，只能立刻訂下最快航班返國，希望能趕上與父親道別的最後時刻，沒想到返韓後的現實卻更加殘酷。邊荷律昨日在Threads上吐露心聲，表示自己最痛苦的是沒能見到父親最後一面就送他離開，這份遺憾讓她至今難以釋懷，更令人心疼的是母親也因承受不了巨大打擊而病倒，甚至需要接受手術治療，身為獨生女的她，沒有其他家人能分擔照顧責任，只能選擇暫時放下工作，陪在母親身邊，承受雙重壓力。邊荷律的遭遇，也讓圈內好友紛紛送上關懷，其中李珠珢以長文留言表達心疼之情，她直言看到邊荷律因為打擊而消瘦，心裡一直很擔心，也希望即使痛苦無法立刻消失，至少能慢慢變得承受得住，她更溫柔叮嚀：「不管是覺得很累、很辛苦，還是想笑的時候，一定要打電話給我。」這段真摯文字曝光後，讓不少粉絲看了紅了眼眶。另一位韓籍啦啦隊成員李雅英也留言替邊荷律打氣，安慰她父親會一直陪在身邊、守護著家人，她坦言悲傷一定會在某些瞬間突然湧現，但相信邊荷律會在時間中慢慢變得更堅強，並鼓勵她不用急著回到舞台：「好好整理自己的心，再回來，大家都在等你。」這些話語成為邊荷律面對低潮的重要支撐。面對外界的關心，邊荷律也向粉絲致歉，表示不希望讓大家擔心，也坦白自己原本想儘快回到工作崗位，但目前母親的狀況讓她無法放心離開家鄉，她強調自己正在努力撐住，也承諾會「帶著笑容再回來」。所屬啦啦隊Passion Sisters則發聲表示理解她的處境，並迅速調整行程，承擔所有影響，讓她能無後顧之憂處理家事，這份體諒與支持，也讓粉絲更加期待她平安走過低谷後，重新站上應援舞台。