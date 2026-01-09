下班尖峰時刻台鐵又傳災情！今（9）日晚間正值通勤人潮高峰，卻傳出列車大規模延誤，讓不少歸心似箭的旅客卡在月台上崩潰。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊板橋車站現場畫面，看板上整排列車顯示誤點，其中往蘇澳的區間車更是一口氣延誤了 35 分鐘。而稍早導致誤點的「真兇」也曝光，竟然是環島之星「酷洛米」造型列車，被直擊網友虧說：「（酷洛米）本來不上班，還是被拖走了。」
獨家直擊／板橋站一片紅！區間車苦等35分鐘
記者一早在板橋車站直擊候車月台擠滿候車人潮，抬頭一看資訊顯示板，「晚分」的紅字一字排開相當壯觀。從獨家畫面中可見，一班開往蘇澳的區間車，誤點時間直接飆到「約 35 分」，另一班往基隆的列車也顯示延遲 30 分鐘。
誤點元兇抓到了！「酷洛米」卡電線
究竟為何會發生如此嚴重的延誤？隨後有網友在社群平台上傳一段「肇事現場」畫面，原來是一列環島之星彩繪三麗鷗人氣角色「酷洛米（Kuromi）」的列車，一早8點15分左右，卡在新北樹林俊英街平交道，造成樹林到板橋間區間車嚴重誤點。
網友傻眼：全勤獎金敗給酷洛米
真相曝光後，立刻在網路上引發熱議，不少網友紛紛留言哀號：「雖然酷洛米很可愛，但擋路就不行了。」還有許多人直擊說「剛剛看這班罪魁禍首已經被拖走了」、「（酷洛米）本來不上班，還是被拖走了」。
對於一早的誤點，台鐵表示，樹林往返板橋受車輛故障影響，今天7點48分起樹林=板橋間以東線單線行車，南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。
資料來源：Threads、台鐵
