▲作為2024年世界12強賽冠軍中華隊的主力國手，黃子鵬的實力無庸置疑。他曾於2019年奪下中繼王，並在2022年轉任先發後以2.33的優異防禦率稱霸聯盟。（圖／記者陳云茹攝,2025.11.05）

▲郭阜林在台鋼雄鷹官宣簽下黃子鵬後，在個人社群上寫下，「歡迎老虎！！」（圖／截圖自郭阜林個人IG）

高雄球迷期待已久的時刻終於到來！台鋼雄鷹球團將於今（9）日正式為隊史首位自由球員（FA）補強戰力——「老虎」黃子鵬舉辦加盟儀式。球團特別選在高雄最具代表性的觀光地標「左營蓮池潭龍虎塔」旁的意象廣場，象徵這位高雄子弟兵將從家鄉出發，開啟職業生涯的新篇章。黃子鵬去年底行使自由球員權利後，隨即引發各界關注，最終決定返鄉加盟台鋼雄鷹。雙方達成一份總值5年6600萬元的優渥合約，不僅展現了台鋼球團延攬人才的誠意，也讓黃子鵬在新球季正式晉升為「百萬月薪級」的本土頂尖投手。作為2024年世界12強賽冠軍中華隊的主力國手，黃子鵬的實力無庸置疑。他曾於2019年奪下中繼王，並在2022年轉任先發後以2.33的優異防禦率稱霸聯盟，成為中職睽違7年後首位本土防禦率王。台鋼雄鷹進入一軍賽季的第3年，休賽季補強動作極具侵略性。除了重金簽下「老虎」黃子鵬，更在保留名單外延攬了前味全龍明星左投「龍王」王維中。今日在「龍虎塔」舉辦的加盟儀式，其名稱也巧妙契合了「龍王」與「老虎」兩大強投合體的意象。球團領隊劉東洋此前接受媒體訪問時曾表示：「子鵬是高雄在地人，能為高雄球迷帶回這位優秀的子弟兵，對隊史首樁FA案具有非凡意義。」⚾活動時間： 2026年1月9日（五）⚾地點： 高雄左營蓮池潭意象廣場（龍虎塔旁）⚾焦點重點： 黃子鵬將正式披上台鋼雄鷹69號戰袍，與球團代表共同完成簽約儀式。隨著今日加盟儀式落幕，台鋼雄鷹將於明日（1月10日）接續舉辦全隊開訓典禮。在新球季中，黃子鵬將與客座教練平石洋介以及陣中好手共同努力，朝著隊史首次季後賽的目標全力衝刺。