我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼政府釋出最新礦產政策風向，能源和礦產資源部長巴赫利爾（Bahlil Lahadalia）週四表示，印尼可能在2026年批准約6億噸的煤炭產量配額，水準將低於去年的7.9億噸，並同步調整鎳礦配額，以支撐礦產品價格、穩定市場供需。綜合外國媒體報導，巴赫利爾指出，雖然印尼實際煤炭產量過去經常超出配額，但下修產量上限有助於維持價格表現；鎳礦方面也將採取類似策略。不過，他並未透露2026年的具體鎳礦配額，僅強調政府正評估國內冶煉產能，確保原料供應能滿足需求。根據印尼鎳冶煉廠協會（FINI）估算，2026年國內冶煉廠的鎳礦需求，將從2025年的約3億噸，成長至約3.4億至3.5億噸，主因是今年將有多項新產能投產。市場對印尼鎳供應可能收縮的擔憂，也曾在去年12月一度推升全球鎳價。鎳價近期波動劇烈，倫敦金屬交易所（LME）鎳三個月期貨價6日盤中一度飆漲逾10%，創下三年多來最大盤中漲幅，主因是礦業巨擘淡水河谷（Vale）因未獲印尼政府核准年度工作計畫，決定暫停當地鎳礦開採，加上中國資金持續進場推升買氣。雖然7日鎳價出現漲多拉回，每公噸小跌0.3%至18,470美元，但前一日收盤仍大漲約9%，報18,524美元，創下2024年10月以來新高。市場普遍認為，即便印尼、菲律賓等低成本國家持續開採，淡水河谷暫停作業仍足以引發供應疑慮。事實上，印尼政府早已表態計畫在2026年削減鎳產量。印尼鎳礦商協會透露，官方有意將2026年鎳礦砂產量目標，從2025年的3.79億公噸，大幅下修至2.5億公噸，減幅高達34%。國際鎳研究組織（INSG）則預估，印尼減產20萬至30萬公噸，有望扭轉全球鎳市供過於求的局面。專家指出，短線鎳價上漲仍屬預期驅動，後續走勢將取決於減產執行力、庫存水位與替代供應能否跟上需求。