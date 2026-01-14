我是廣告 請繼續往下閱讀

搖滾天王伍佰今（14）日58歲了！無論站上舞台或被網友翻出舊照，伍佰短髮、墨鏡、皮衣的經典形象依舊鮮明，近年復古、Y2K 與搖滾元素再度流行，伍佰的招牌造型簡直就是原地等時尚。而〈挪威的森林〉前奏一響，全場自動合唱的畫面，這首被封為「全民BGM」的〈挪威的森林〉雖然與村上春樹書名相同，但其創作靈感是伍佰對一段感情狀態的真實描述。伍佰多年來幾乎沒有跟風調整，墨鏡早已成為他的標誌配備。短髮搭配皮衣，簡單卻極具辨識度，放在任何年代都不顯突兀。近年復古、Y2K 與搖滾元素輪流回流，反而讓不少網友笑說：「不是伍佰在追流行，是時尚追著他跑。」58歲的他站在舞台上，氣場依舊穩定，完全看不出歲月痕跡。除了音樂與造型，伍佰近年也常被點名是「被歌手耽誤的攝影師」。他長期以鏡頭紀錄生活與舞台，作品多以黑白影像為主，構圖簡潔、情緒濃厚，風格鮮明。歌迷認為，無論是攝影還是音樂，他都習慣用最直接的方式說故事，也讓影像作品同樣帶有強烈的「伍佰感」。至於「全民BGM」的稱號，關鍵仍是那首一定要會的〈挪威的森林〉。不論是在演唱會、KTV 或跨年晚會，前奏一出幾乎不用伍佰開口，全場便自動接唱；加上〈浪人情歌〉、〈突然的自我〉、〈愛情限時批〉等經典歌曲，早已成為不同世代共同的生活背景音。而這首被封為「全民BGM」的神曲，創作靈感其實來自伍佰對一段感情狀態的真實感受。伍佰曾說過，這首歌寫的是年輕時在感情裡的迷惘與矛盾，那種「明明喜歡，卻不知道該不該靠近」的心情。歌名〈挪威的森林〉確實取自村上春樹同名小說，但他強調，歌曲內容並不是在寫小說情節，而是借用那個名字所帶來的孤獨、迷失氛圍，來包裝自己的情感狀態。也因為如此，〈挪威的森林〉沒有直接的告白，更多是壓抑、猶豫與無法說出口的情緒。這種留白式的書寫，反而讓不同世代的聽眾都能投射自己的故事，也成了這首歌多年後在演唱會現場最神奇的原因——前奏一響，伍佰只要唱開頭，副歌就會被全場接手，像是每個人都在替自己唱那段沒說完的感情。1月14日的壽星不只有伍佰，臺灣音樂家黃友棣、日本演員吉田鋼太郎、香港演員陳展鵬、日本演員玉木宏 、韓國男演員朴胤、日本女歌手上原多香子、韓國男子偶像團體EXO成員金鍾仁、日本女演員森高愛，粉絲們一同祝福他們生日快樂吧！