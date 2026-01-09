2026第16屆「台北國際冬季旅展」將於今（9）日至1月12日，於世貿一館盛大登場！迎接寒假與春節假期，本屆冬季旅展匯聚近百家旅行社、五星飯店餐券、溫泉SPA體驗及知名伴手禮品牌，提供豪華假期、浪漫度假、美食饗宴與休閒體驗等優惠商品。《NOWNEWS》整理此次旅展亮點、展場平面圖、抽獎活動與免費門票如何拿等資訊一次看。
「台北國際冬季旅展」此次旅行社精選多條夢幻行程，像是北歐極光、波羅的海行程每人5萬9900元起，櫻紫藤祭則4萬9900元起，北海道賞雪 4萬4900元起。必搶的飯店吃到飽餐券，其中台北美福飯店「彩匯自助餐廳」更推出下午茶券原價990元，旅展特價830元，下殺84折。
🟡2026年「台北國際冬季旅展」展場平面圖：
🟡2026年「台北國際冬季旅展」飯店吃到飽餐券與住宿券一覽：
▪️台北圓山大飯店：松鶴廳自助式下午茶，原價990元，旅展特價830元，下殺84折。
▪️台北美福飯店：彩匯自助下午茶，原價1518元，旅展特價1,020元，下殺68折。
▪️台北福容大飯店：福粵樓港點雙人套餐，原價1848元，旅展特價1380元，下殺75折。
▪️台北大倉久和大飯店：歐風館自助下午茶，原價968元，旅展特價769元，下殺8折。
▪️台北福華大飯店：彩虹座通用自助午晚餐券，原價1928元，旅展特價1380元，下殺71折。
▪️台北君悅酒店：凱菲屋自助餐平日下午茶，原價1298元，旅展特價950元，下殺74折
▪️老爺酒店集團：老爺酒店/老爺會館/老爺行旅聯合住宿券，旅展特價3499元。
🟡2026年「台北國際冬季旅展」入場禮與滿額抽獎
主辦單位獻上多重好禮，凡持任一有效入場資格即可兌換精美看展禮，每日前150名排隊入場者還可獲限量紅包，其中最大獎為《宜蘭香格里拉休閒農場平日極致林道雙人房卷》。
展期間天天抽旅遊基金，總值高達10萬元，消費單筆滿3000元即可參加成交禮抽獎，滿5000元再升級抽豪華好禮，單筆滿萬元則可角逐極致大獎，包括德威航空韓國來回機票、宜蘭香格里拉雙人住宿券及多項住宿券等。另外，台北國際冬季旅展臉書粉絲專頁同步推出追蹤抽專屬驚喜活動，民眾分享旅遊照片、展場打卡或參加互動遊戲，即可兌換新春馬年御守與Chill眼舒活限量好禮。
🟡2026年「台北國際冬季旅展」免費索取門票方式：
進入台北國際冬季旅展專屬索票網頁，先加入會員，之後填寫相關資訊包含年齡、看展目的、會員地址等，即可獲得入場門票，最多1人可拿2張。
🟡2026年「台北國際冬季旅展」相關資訊：
展出日期：1月9日(五) ~ 1月12日(一)
展出時間：每日上午10時至下午6時止
展出地點：台北世貿一館（台北市信義路5段5號）
門票：
全票150元
優惠票：100元（1.身障陪同者一人，需憑證購票； 2.學生憑證）
免費索票：台北國際冬季旅展官網索票網頁
資訊來源：台北國際冬季旅展、台北國際旅展-春夏秋冬臉書
