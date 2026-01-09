我是廣告 請繼續往下閱讀

「想去台灣玩！」隨著旅遊熱潮回溫，越來越多菲律賓民眾把台灣列入旅遊清單，根據菲律賓移民局與觀光部8日發布的最新資料，2025年台灣是菲律賓全年第7大外籍遊客來源，同時在2025年前10個月更是菲律賓人出遊的第4大目的地，顯示兩地旅遊交流熱度不減。菲律賓移民局8日發布新聞稿指出，2025年1月至12月，全國各國際入境口岸共記錄到1560萬8868人次入境，比2024年的1473萬3597人次增加近6%，其中外國籍旅客達670萬4007人次。移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）接受媒體訪問時表示，台灣遊客為24萬5730人次，排名第7，而南韓、美國及日本則分別位居前三名，顯示亞太區遊客仍是菲律賓旅遊市場的主力。根據菲律賓觀光部統計，2025年前10個月共有624萬7933名菲律賓人出國旅遊，其中45萬4487人次前往台灣，占總出遊人次7.27%，使台灣成為菲律賓人最愛的前四大出遊目的地之一，僅次於香港、日本與新加坡。觀光署駐馬尼拉台灣觀光服務分處主任陳憶婷指出，免簽政策、自然風光、街邊美食及夜市文化，加上台菲間的文化差異，是吸引菲律賓遊客訪台的重要因素，2025年前11月訪台旅客人次較去年同期成長約34.07%，顯示成效明顯。隨著台菲旅遊交流逐步升溫，觀光署透過多元推廣、自由行與團體獎助方案，以及教育與獎勵旅遊計畫，持續深化菲律賓市場，未來雙方旅遊往來可望進一步擴大，帶動觀光與經濟合作的新契機。