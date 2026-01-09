根據連鎖通訊行傑昇通信觀察，手機價格進入肉搏戰，通路端降價力道明顯加重，蘋果陣營iPhone Air總降價幅度最高，累計降價金額逼近6千元，來到了購買的甜蜜點；另一方面，定位高端商務市場的三星摺疊機Galaxy Z Fold7，單機總降價更是一口氣衝破1.6萬元。
根據傑昇通信統計12月門市手機銷售價格資料，整體市場單月降幅約2%至18%，累計降幅則落在3%至27%之間，顯示年底促銷、庫存調節與新品接力壓力同步發酵。在降價榜中，iPhone Air 512GB版本自原廠建議售價43900元，下修至37990元，總降價金額達5910元，已是上市以來最明顯的一波價格鬆動。對於向來不輕易跌價的蘋果來說，這樣的幅度相當少見，對於iPhone Air有興趣的民眾已經可以下手了。
蘋果價格鬆動 果粉等到甜蜜點
進一步觀察蘋果陣營，12月共有三款iPhone入榜，顯示通路端對蘋果庫存的調整明顯加快。除了iPhone Air外，iPhone 16與iPhone 17也都有不同程度下修。傑昇通信分析，iPhone Air推出時間尚短，過去價格相對穩定，但在年末換機潮、電信促案與門市競爭加持下，價格開始鬆動，對於追求大容量又希望避開首發高價的果粉而言，目前已是相對理想的入手時機。以產品定位來看，iPhone Air主打輕薄設計與旗艦效能，價格一旦下探到37000元左右，吸引力自然大幅提升。
三星摺疊旗艦跳水 價差突破1.6萬
不只蘋果，安卓陣營的降價幅度更高，三星Galaxy Z Fold7 16GB／1TB在12月的累計總降價金額高達16410元，從原本75900元的定價，快速下修至59490元，創下近期新低。傑昇通信指出，摺疊手機市場競爭加劇，加上新品周期推進，通路若要吸引高端用戶出手，對原本就鎖定大螢幕、多工與商務應用的族群來說，價格誘因勢必得更有感。
年底換機怎麼選？通路：看需求也看時機
盤點2025年末換機最超值的機型，主打極致電玩體驗的iQOO 15格外受矚目，上市僅一個月，便祭出直降3000元，成為當月降價金額最大的單一機型。傑昇通信表示，iQOO作為首次正式引進台灣的品牌，面對已經成熟的電競手機市場，必須透過上市初期即大膽讓利的定價策略，來建立品牌知名度與搶占遊戲手機市佔率。以月降幅來看，在本次降價榜中，Nothing推出的CMF Phone 2 Pro以18%跌幅位居冠軍，這款手機從上市初期的10990元下修至8990元，正式跌破萬元大關。
資料來源：蘋果、傑昇通信
