▲患者經過2個月治療，「蟹足腫」情況明顯改善。（圖／員榮醫院提供）

一名20多歲的男性胸部長了一顆青春痘，不小心擠破後，原以為只是輕微外傷，傷口卻遲遲無法癒合，持續增生到10多公分、寬4、5公分的疤痕，有如一條「大蜈蚣」，且有發癢、疼痛感。經醫師診斷為「蟹足腫」，經過治療2個月情況明顯改善。員榮醫療體系員榮醫院整型外科主任陳宏銘提到，蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷、燒燙傷，甚至手術或剖腹產後。當傷口進入癒合期，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀。陳宏銘指出，嚴重時甚至影響關節活動與日常生活。而蟹足腫是因為疤痕邊緣如「蟹足」而得名，好發於胸前、背部、肩膀 等張力較大的地方。陳宏銘表示，傳統治療方式包括藥物注射、物理治療或手術切除，但復發率與副作用一直是臨床挑戰。整形外科採用「外科手術結合原生基質膜／羊膜生長因子（amniopatch）」的新型治療策略。經過2個月治療，陳宏銘提到，患者胸部疤痕明顯改善，不僅外觀恢復，重新找回自信。醫師表示，蟹足腫病因，目前還不是非常清楚，可能原因包括免疫系統先天性異常，有些人天生免疫系統發育不良或存在異常，會增加蟹足腫發生風險。另外，有些感染或腫瘤也會誘發類似的反應；也可能與家族遺傳有關。陳宏銘提醒，蟹足腫病因較為複雜，可能涉及多個方面的因素，需要綜合考量。