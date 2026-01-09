我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院至今未審議115年中央政府總預算，衝擊TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等新興計畫政策，傳出國民黨立法院黨團有意將其先行付委審查。對此，民進黨立委吳思瑤今（9）日批評，審預算不是擠牙膏、不是吃自助餐，被罵才挑出來審，是替台北市長蔣萬安解決問題吧！民進黨團幹事長鍾佳濱也說，黨若重視人民福祉，就該審視總預算案，有必要就通過、不要的就刪除，而不非等人民敲碗放行，「人民不是乞丐、立委不是皇帝」。今年中央政府總預算卡關，影響到通勤月票等政策，國民黨團將在今日院會提案，針對TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。對此，吳思瑤受訪時表示，全案都要審，不要被罵怕，就頭痛醫頭、臨時抱佛腳。她強調，全案要審，是立法委員職責，不該拆解預算、選擇性審查，每一筆預算都非常重要。吳思瑤直言，審預算不是擠牙膏、不是吃自助餐，Tpass很重要，國民黨回心轉意為藍縣市長解套，而1月12日北北基桃會面還沒舉行，立委是為了解決蔣萬安難題嗎？鍾佳濱則說，據預算法，年度總預算未如期完成審議時，一些情況能先行動支；他質疑，立法院最大黨的國民黨認為，一個預算案送過來、挑喜歡的通過，那為何不全案審查？他說，不該點餐式，一個口令一個動作，讓社會忙得要死。鍾佳濱提到，藍白立委領薪水審預算，一定要民眾提醒哪個要通過，國會多數才願被動放行預算，這不是最高立法機關應有的態度，在野黨若重視人民福祉，就該審視總預算案，有必要就通過、不要的就刪除，而不是等人民敲碗放行，「人民不是乞丐、立委不是皇帝」。