台北市6日宣布國中小學童營養午餐免費，多個縣市跟進，台南市長黃偉哲卻開砲北市「炫富」，新北市長侯友宜則表示，新北若推行需耗資46億元，呼籲中央提出統一政策，避免縣市落差。新北教育局今（9）日出面說明，由於46億元佔掉教育業務辦理經費相當高的比例，為了兼顧孩子權益，須精打細算，教育局將啟動全面盤點，審慎評估後再做決定。對此，台北市長蔣萬安受訪指出，免費營養午餐並非炫富，而是責任，另指中央應聽進地方意見。針對為何難以跟進營養午餐免費？新北市教育局長張明文今召開記者會說明，新北市的公私立國中小學生總數超過32萬人，佔全國超過6分之1，而新北市114年的教育預算規模是755億（115年為780億），雖為全國第一，但免費營養午餐的經費需求就是46億，也是全國最高，且該筆預算並非一次性，是要每年編列，更可能隨物價每年上漲。張明文指出，755億當中，其中最重要的教育業務辦理經費大概是200億，其中包括幼兒津貼（24億）、技職教育免學費（20億）等，每一子項大概是20至30億元，免費營養午餐所需的46億將佔掉相當高的比例。為了兼顧孩子權益，免費營養午餐一事需用更審慎的態度看待，新北市將精打細算、量力而為。不過，為了讓食育教育更完整，教育局也啟動了盤點，審慎評估分析後會再做決定。而蔣萬安今出席「北投區和里長有約」活動，被問及免費營養午餐雙北不同調一事，他直指，中央和地方應是夥伴關係，地方政府的意見，中央政府應聽進去。蔣萬安也說，台北市是都會區、物價最高的城市，在光鮮亮麗的背後，都是家長的精打細算，投資在孩子身上，就是投資未來，這是責任。